كل ما تريد معرفته عن مباراة المغرب وكرواتيا لتحديد المركز الثالث في مونديال قطر

مباريات كأس العالم فيفا قطر 2022 لم تنته بالنسبة لكرواتيا والمغرب، فبعد تراجعهما في دور نصف النهائي أمام الأرجنتين وفرنسا، لا تزال لدى كل منهما فرصة لإنهاء مشوارها في هذه البطولة بالصعود إلى منصة التتويج. ولذلك فسيشهد ملعب خليفة الدولي نزالًا ملتهبًا بينهما للفوز بالميدالية البرونزية لمونديال قطر.

وقد تواجه منتخبا كرواتيا والمغرب من قبل في دور المجموعات، ومن المنتظر أن يوقّع لوكا مودريتش في هذه المباراة على آخر ظهور له في النهائيات العالمية. وسيكون تحقيق المركز الثالث خاتمة سعيدة لأيّ من الفريقين، وهدية ثمينة للجماهير التي ساندته طيلة المنافسات.

التاريخ والوقت

كرواتيا X المغرب السبت 17 ديسمبر الساعة 18:00 بتوقيت الدوحة.

الملعب

ملعب خليفة الدولي.

التشكيل المحتمل

كرواتيا (٤-٣-٢-١): ليفاكوفيتش – جورانوفيتش، لوفرين، غفارديول، سوسا – مودريتش، بروزوفيتش، كوفاسيتش – فلاسيتش، بيريسيتش – كرامريتش. المدرب: زلاتكو داليتش.

المغرب (٤-٣-٣): بونو – حكيمي، الياميق، داري، مزراوي – أوناحي، أمرابط، أملاح – زياش، النصيري، بوفال. المدرب: وليد الركراكي.

تاريخ المواجهات

التقى الفريقان في الجولة الأولى من دور المجموعات ضمن نهائيات كأس العالم فيفا قطر 2022. وقد انتهت تلك المواجهة التي أقيمت في ملعب البيت بالتعادل 0:0.

أهم أرقام الفريقين

تخوض كرواتيا للمرة الثانية في تاريخها مباراة تحديد المركز الثالث في بطولة كأس العالم. وقد تمكن الكروات في دورة 1998 من الفوز على هولندا بنتيجة 1:2 محرزين بذلك الميدالية البرونزية.

أما المغرب فهو أول منتخب عربي وأفريقي يتأهل إلى هذا الدور منذ أن انطلقت البطولة عام 1930. كما أنه ثالث منتخب من خارج أوربا وأمريكا الجنوبية يتأهل إلى المربع الذهبي بعد الولايات المتحدة عام 1930، وكوريا الجنوبية في 2002.