صور حبيب نور محمدوف ووالده تزيّن أبراج قطر

قدّم بطل الفنون القتالية المختلفة حبيب نور محمدوف الشكر لدولة قطر بعد عرض صورته، هو ووالده المتوفي عبد المناف، على برجي الجابر الشهيرين في منطقة لوسيل.

وشارك نور محمدوف عبر صفحته الشخصية على موقع إنستغرام، الجمعة، صورا للأبراج المضيئة بصورته هو ووالده، بالإضافة إلى صورة له ومن خلفه الأبراج، معلقا عليها “شكرا قطر”.

وحصدت الصورة قرابة مليون إعجاب من المتابعين.

ونشر حساب الأبراج أيضا على إنستغرام صورة حبيب مع الأبراج المضيئة.

يُذكر أن لاعب الفنون القتالية حبيب محمدوف من جمهورية داغستان في روسيا، هو أول مسلم يفوز بلقب بطولة القتال المختلطة.

ويُعَد حبيب محمدوف أكثر الرياضيين هيمنة في تاريخ فنون القتال المختلطة، وقد حافظ على صدارة التصنيف لأطول مدة، من أبريل/ نيسان 2018 إلى مارس/آذار2021.

وصنفته مجلة (فايت ماتريكس) في المرتبة الأولى بتاريخ الوزن الخفيف لرياضة الفنون القتالية المختلطة.

وطوال فترة أيام كأس العالم المقامة في قطر، عرض برجا الجابر بالعاصمة الدوحة صورا للمنتخبات المشاركة في المونديال، بالإضافة إلى التضامن مع أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه.