تشاهدون اليوم على الجزيرة مباشر السبت 17 ديسمبر/ كانون الأول

ندعوكم متابعينا إلى المشاركة بآرائكم وأسئلتكم في الفعاليات التالية المقرر أن تكون في قائمة الأحداث التي تنقلها إليكم الجزيرة مباشر اليوم السبت 17 ديسمبر/ كانون الأول 2022.

تواصلوا معنا عبر تطبيق واتساب الخط الساخن للجزيرة مباشر على الرقم 0097450978083، ويمكنكم المشاركة في الفعاليات المختلفة بإرسال رسالة نصية أو صوتية أو فيديو.

تونس

10:00 بتوقيت مكة المكرمة.

بدء عملية التصويت في الانتخابات التشريعية التونسية.

مدينة سرمدا شمال إدلب – سوريا

11:00 مكة المكرمة.

إطلاق “قافلة دفء القلوب الرحيمة” بمدينة سرمدا بشمال محافظة إدلب.

بوخارست

11:10 مكة المكرمة.

توقيع اتفاقية بشأن توصيل الكهرباء من أذربيجان إلى المجر.

الدوحة

12:00 مكة المكرمة.

الفعاليات المصاحبة لكأس العالم قطر 2022.

برلين مباشر

13:30 مكة المكرمة.

المستشار الألماني يفتح أول محطة للغاز الطبيعي المسال في البلاد.

غرب إدلب – سوريا

15:30 بتوقيت مكة المكرمة.

نقل المباراة النهائية في كأس العالم 2022 بين الأرجنتين وفرنسا إلى المخيمات.

إدلب – سوريا

15:30 مكة المكرمة.

فعاليات كأس العالم للمخيمات في إدلب المتزامنة مع مونديال قطر 2022.