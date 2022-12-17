تشاهدون اليوم على الجزيرة مباشر السبت 17 ديسمبر/ كانون الأول
ندعوكم متابعينا إلى المشاركة بآرائكم وأسئلتكم في الفعاليات التالية المقرر أن تكون في قائمة الأحداث التي تنقلها إليكم الجزيرة مباشر اليوم السبت 17 ديسمبر/ كانون الأول 2022.
تواصلوا معنا عبر تطبيق واتساب الخط الساخن للجزيرة مباشر على الرقم 0097450978083، ويمكنكم المشاركة في الفعاليات المختلفة بإرسال رسالة نصية أو صوتية أو فيديو.
تونس
10:00 بتوقيت مكة المكرمة.
بدء عملية التصويت في الانتخابات التشريعية التونسية.
مدينة سرمدا شمال إدلب – سوريا
11:00 مكة المكرمة.
إطلاق “قافلة دفء القلوب الرحيمة” بمدينة سرمدا بشمال محافظة إدلب.
بوخارست
11:10 مكة المكرمة.
توقيع اتفاقية بشأن توصيل الكهرباء من أذربيجان إلى المجر.
الدوحة
12:00 مكة المكرمة.
الفعاليات المصاحبة لكأس العالم قطر 2022.
برلين مباشر
13:30 مكة المكرمة.
المستشار الألماني يفتح أول محطة للغاز الطبيعي المسال في البلاد.
غرب إدلب – سوريا
15:30 بتوقيت مكة المكرمة.
نقل المباراة النهائية في كأس العالم 2022 بين الأرجنتين وفرنسا إلى المخيمات.
إدلب – سوريا
15:30 مكة المكرمة.
فعاليات كأس العالم للمخيمات في إدلب المتزامنة مع مونديال قطر 2022.