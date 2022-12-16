10 قتلى بينهم 5 أطفال في حريق قرب مدينة ليون الفرنسية (فيديو)

لقي 10 بينهم 5 أطفال مصرعهم في حريق اندلع مساء الخميس في مبنى قرب مدينة ليون الفرنسية. كما أصيب 14 آخرون بينهم 4 في حال حرجة، بحسب الإدارة المحلية اليوم الجمعة.

وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، إن الأطفال الضحايا تتراوح أعمارهم بين 3 و15 عاما.





وقالت سلطات الإنقاذ لوسائل الإعلام المحلية إن الحريق بدأ في الطابق الأرضي قبل أن ينتشر في المبنى المؤلف من 7 طوابق.

وأظهرت لقطات على وسائل التواصل الاجتماعي تصاعد سحابة داكنة كبيرة فوق المبنى في وقت سابق من اليوم جراء الحريق.

Terrible incendie à Vaulx-en-Velin. Le bilan provisoire s’élève à 10 personnes décédées, dont 5 enfants. J’adresse toutes mes condoléances aux familles et proches des victimes. Nous nous rendons sur place ce matin avec @OlivierKlein93. https://t.co/0SX2yQCpWr — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) December 16, 2022

وقال وزير الداخلية الفرنسي إن أسباب الحريق لا تزال غير معروفة. وأضاف قائلا “هناك عدة سيناريوهات وسيُفتح تحقيق”، موضحا أنه يتواصل مع الرئيس إيمانويل ماكرون بشأن الحادث.

وهرع نحو 180 رجل إطفاء إلى موقع الحادث. وأشارت السلطات في منطقة رون إلى أن طوقا أمنيا فُرض حول موقع الحريق.