مصرع 18 وفقدان آخرين إثر انهيار أرضي غربي ماليزيا (فيديو)

لقي ما لا يقل عن 18 شخصا مصرعهم، وفُقد آخرون إثر انهيار أرضي اجتاح مخيما سياحيا بغرب ماليزيا صباح اليوم الجمعة.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن مسؤول بإدارة الإطفاء والإنقاذ، قوله إنه لا يزال هناك 15 شخصا في عداد المفقودين.

وقالت إدارة الإطفاء والإنقاذ في ولاية سيلانغور في بيان إن الانهيار الأرضي دمّر تلًّا في مزرعة عضوية بها مرافق تخييم.

وذكرت إدارة الإطفاء والإنقاذ أن أكثر من 90 شخصا حوصروا في الانهيار الأرضي، وتم العثور على 59 سالمين، ونقل 8 منهم إلى المستشفى.

وقالت وزيرة الصحة زليخة مصطفى في مؤتمر صحفي إن الذين نقلوا إلى المستشفى بينهم امرأة حامل، وإن بعضهم مصابون بجروح تتراوح بين إصابات طفيفة والاشتباه في إصابات في العمود الفقري.

#Landslide: 11 remains yet to be identified – Dr Zaliha https://t.co/pSYsNtNpLP pic.twitter.com/OttOetBoSc

— BERNAMA (@bernamadotcom) December 16, 2022