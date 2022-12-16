مصرع 18 وفقدان آخرين إثر انهيار أرضي غربي ماليزيا (فيديو)

لقي ما لا يقل عن 18 شخصا مصرعهم، وفُقد آخرون إثر انهيار أرضي اجتاح مخيما سياحيا بغرب ماليزيا صباح اليوم الجمعة.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن مسؤول بإدارة الإطفاء والإنقاذ، قوله إنه لا يزال هناك 15 شخصا في عداد المفقودين.

وقالت إدارة الإطفاء والإنقاذ في ولاية سيلانغور في بيان إن الانهيار الأرضي دمّر تلًّا في مزرعة عضوية بها مرافق تخييم.

وذكرت إدارة الإطفاء والإنقاذ أن أكثر من 90 شخصا حوصروا في الانهيار الأرضي، وتم العثور على 59 سالمين، ونقل 8 منهم إلى المستشفى.

وقالت وزيرة الصحة زليخة مصطفى في مؤتمر صحفي إن الذين نقلوا إلى المستشفى بينهم امرأة حامل، وإن بعضهم مصابون بجروح تتراوح بين إصابات طفيفة والاشتباه في إصابات في العمود الفقري.

وقال قائد شرطة المنطقة إن جميع القتلى ماليزيون وبينهم طفل في الخامسة من عمره. وأضاف في مؤتمر صحفي أنه تم نشر نحو 400 فرد من عدة أجهزة مع استمرار جهود البحث والإنقاذ.

ووقع الانهيار الأرضي من ارتفاع يقدر بنحو 30 مترا فوق موقع المخيم، وغطى مساحة تبلغ نحو فدان بحسب ما ذكر مدير إدارة الإطفاء والإنقاذ بالولاية.

وأظهرت لقطات بثها التلفزيون المحلي آثار انهيار أرضي كبير عبر منطقة غابات شديدة الانحدار بجوار طريق، وأظهرت صور أخرى على وسائل التواصل الاجتماعي عمال الإنقاذ وهم يشقون طريقهم عبر طمي كثيف وحطام أشجار كبيرة.

وأوقفت السلطات جميع الأنشطة الترفيهية في الهواء الطلق بالقرب من مكان الحادث. وتشير المعلومات الأولية إلى أن الضحايا دخلوا منطقة الترفيه المحلية يوم الأربعاء.