صانع محتوى فلسطيني: مونديال قطر أعاد لفلسطين قضيتها الإنسانية (فيديو)

قال أحمد حجازي، صانع محتوى فلسطيني إن خير ما فعلته بطولة كأس العالم قطر 2022 لبلاده أنها أعادت قضية فلسطين إلى أساسها المطلوب، لتعود قصة إنسانية كما كانت سابقا وليست سياسية فقط.

وقال، خلال حواره مع قناة الجزيرة مباشر: “نعم كان مجيئي إلى قطر صعبا، ولكن منذ وصلت فلم أشعر بأي غربة وحيث تسير في قطر بالعلم الفلسطيني أو الكنزة (القميص) الفلسطينية، تجد الود والترحاب، وأن العلم كان مرفوعا في كل مكان بشكل لا يمكن تحقيقه في فلسطين نفسها، بسبب تعنت قوات الاحتلال”.

وأضاف حجازي: “في كل المباريات السابقة سواء شارك فيها فرق عربية أم لا، تجد العلم الفلسطيني حاضرا بقوة”.

وحيا حجازي الجماهير البرازيلية التي رفعت علما كبيرا لفلسطين خلال مباراة لفريقها.

وتابع قائلا: لقد جئت إلى قطر بهدف متابعة تنظيم ذلك البلد العربي للمونديال، وكذلك التعريف بقضية وطني فلسطين أمام كل الحاضرين من الدول المختلفة، لأن فلسطين قضية الأحرار وتحتاج دعم كل شخص حر في العالم.

وأوضح حجازي أن “مونديال قطر أثبت أن الطبع يغلب التطبيع.. الشعوب حكت كلمتها بأنها تنتمي للقضية الفلسطينية وترفض التطبيع”.

وأضاف في لقائه مع الجزيرة مباشر: “إن التعاطف الكبير مع القضية الفلسطينية كان له أطيب الأثر على الفلسطينيين الذين تابعوا تلك المشاهد على مواقع التواصل الاجتماعي، مما دفع كثير من الفلسطينيين إلى أن يأتوا إلى قطر للمشاركة في التعبير عن قضيتهم ورفع علم بلادهم”.