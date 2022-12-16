إصابة 9 في تفجير استهدف مركبة شرطة جنوب شرقي تركيا (فيديو)

أصيب 9 في تفجير استهدف مركبة تقل أفراد شرطة في ولاية ديار بكر جنوب شرقي تركيا، صباح اليوم الجمعة.

ونفذ الهجوم بواسطة سيارة مفخخة جرى تفجيرها لدى مرور حافلة صغيرة تنقل أفرادا من شرطة مكافحة الشغب، على طريق ديار بكر-ماردين.

وأسفر التفجير عن إصابة 8 من أفراد الشرطة إضافة إلى مدني، نقلوا إلى مستشفيات في المنطقة.

وقالت سلطات الولاية في بيان “لا يوجد خطر على حياة المصابين في الهجوم الإرهابي، الذي وقع حوالي الساعة 5 صباحا بالتوقيت المحلي (الساعة الثامنة بتوقيت غرينتش).

واعتقلت السلطات الأمنية 5 مشتبه بهم على خلفية الهجوم.