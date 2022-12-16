الأضخم في العالم.. انفجار حوض أسماك أسطواني في أحد فنادق برلين (فيديو)

انفجر حوض أسماك ضخم يبلغ ارتفاعه أكثر من 12 مترا في بهو أحد فنادق العاصمة الألمانية برلين، مما أدى إلى تدفّق أكثر من مليون لتر من المياه مع أسماك الحوض وإصابة شخصين بجروح وتناثر الحطام على طريق في منطقة مزدحمة.

ووصف الموقع الإلكتروني لـ”أكوا دوم” هذا الحوض بأنه “أكبر حوض أسطواني في العالم”.

وتحطمت جدران الحوض الزجاجية لأسباب لا تزال غير معروفة. وأوقع الانفجار جريحين أُصيبا بشظايا ونُقلا إلى المستشفى للمعالجة، إضافة إلى أضرار ناجمة عن تسرّب المياه.

وكان حوض الأسماك الأسطواني الشكل الموجود في بهو فندق (راديسون بلو) يحوي أكثر من مليون لتر من الماء مع نحو ألف و500 سمكة استوائية غريبة الشكل.

وهرع حوالي 100 شخص من خدمات الطوارئ إلى الموقع، وهو مجمع فخم يحوي فندق راديسون ومتحفا ومتاجر ومطاعم.

وقالت شرطة برلين عبر تويتر “بالإضافة إلى الأضرار البحرية التي لا تصدق، أُصيب اثنان من شظايا الزجاج”. وقال المتحدث باسم فرق الإطفاء إن سبب انفجار حوض الأسماك ليس واضحا.

وذكر متحدث باسم خدمة الإطفاء في برلين أن أفراد خدمات الطوارئ لم يستطيعوا دخول الطابق الأرضي في المبنى بسبب الحطام، وأضاف أنه جرى إرسال كلاب البحث والإنقاذ إلى موقع الحادث. ولم تعلق خدمة الإطفاء أو الشرطة على مصير الأسماك.

وقال المتحدث باسم خدمة الإطفاء إن نحو 350 نزيلا في الفندق الموجود داخل المجمع طُلب منهم حزم أمتعتهم وترك المبنى.

وقالت الشرطة إنه تم إرسال حافلات إلى المجمع لتوفير مأوى لنزلاء الفندق الذين غادروا المبنى، إذ بلغت درجات الحرارة في برلين نحو 7 مئوية تحت الصفر.

“انفجار الحوض”

وقال ناطق باسم فرق الإنقاذ إنّ المياه والأسماك تدفّقت في الطابق الأرضي وإن النزلاء أُخرجوا من الفندق، وأكّد ناطق باسم فرق الإنقاذ أنّ الانفجار ليس ناجمًا عن تشقق بسيط في حوض الأسماك، بل ما حدث هو “انفجار للحوض”.

وأفادت الشركة المسؤولة عن النقل في العاصمة أنّ الشرطة أغلقت جزئيًّا حركة المرور في شارع مجاور يُعدّ شريانا رئيسيا في وسط برلين، بسبب “كمية المياه الكبيرة جدا التي تدفّقت على الطريق”.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو جرى تداولها عبر مواقع التواصل -من المرجّح أن يكون نزلاء الفندق قد التقطوها- حوض الأسماك المتضرر بشكل كبير وشظايا كبيرة من الزجاج متناثرة ومياهًا لا تزال تتسرّب من الحوض.

وكان حوض الأسماك التابع لسلسلة “سي لايف” مجهّزا بمصعد زجاجي يتيح لزائريه الاطلاع على الأسماك فيه.

وأشارت صحيفة بيلد إلى أنّ الانفجار ناتج عن اهتراء في أجزاء من الحوض، لافتةً إلى أنّ “أكوا دوم” أُعيد فتحه أمام الزوار الصيف الماضي، بعد أعمال ترميم وتجديد كلّفت نحو 2.5 مليون يورو.