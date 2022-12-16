أردوغان يفتتح أكبر منشأة لتخزين الغاز الطبيعي في أوربا (فيديو)

افتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، منشأة غاز طبيعي في منطقة سليفري شمالي إسطنبول توصف بأنها أكبر منشأة من نوعها في أوربا.

وقال الرئيس التركي في كلمة بمناسبة الافتتاح إن بلاده تهدف لجعل تركيا مركزا عالميا يتحدد فيه السعر المرجعي للغاز الطبيعي في أقرب وقت.

وكشف أردوغان خلال مشاركته في حفل زيادة سعة محطة تخزين الغاز بضاحية سليفري في إسطنبول، أن محطة سليفري أصبحت اليوم أكبر منشأة في أوربا لتخزين الغاز تحت الأرض، بعد زيادة سعتها.

وقال “هدفنا لعام 2053 خفض الاعتماد على الخارج في الطاقة من 71% إلى 13%.

وقال أردوغان إن تركيا باتت في المركز 17 عالميا من حيث حجم إمداد المواطنين والصناعيين بالطاقة.

زيادة الطاقة التخزينية

واستكملت تركيا مشروعا لتوسيع طاقتها التخزينية من الغاز الطبيعي بنسبة 45%، مما يعزز أهداف الحكومة لتصبح مركزا لنقل الغاز الطبيعي إلى أوربا.

ويأتي ذلك بعد أيام من المباحثات التي أجراها أردوغان مع زعماء تركمانستان وأذربيجان بغرض الاتفاق على ضخ الغاز من الدولتين إلى أوربا عبر الأراضي التركية، في خطة قد يستغرق استكمالها عدة سنوات.

وذكرت بلومبرغ أن منشأة سليفري يمكنها الآن تخزين ما يصل إلى 4.6 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي مقابل 2.8 مليار متر مكعب قبل بدء تنفيذ مشروع التوسعة مطلع العام الماضي.

وذكرت وزارة الطاقة التركية أن منشأة سليفري يمكنها ضخ 75 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي يوميا، بزيادة نسبتها 167% مقارنة بقدرات المنشأة قبل عامين.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي الطاقة التخزينية للغاز الطبيعي في تركيا يصل إلى 5.8 مليارات متر مكعب، وتهدف أنقرة إلى زيادة هذه السعة إلى 10 مليارات متر مكعب بحلول عام 2025.