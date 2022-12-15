نجم فرنسا غريزمان: المغرب صعّب علينا الأمور والمباراة كان بها الكثير من التفاصيل

قال أنطوان غريزمان إنه يركز مع منتخب فرنسا على المباراة النهائية من كأس العالم FIFA قطر 2022، يوم الأحد، وأنه سيواصل الاحتفاظ بالتركيز والتعافي بعد مباراة المغرب التي أنهاها الديوك بالفوز بهدفين نظيفين.

وأشاد غريزمان بأداء المغرب قائلًا “المغرب أبهرني اليوم ولكن اليوم كنا جيدين في الدفاع، لقد صنعوا بعض الفرص في الشوط الثاني وصعّبوا علينا الأمور، وبعد ذلك وضعنا ماركوس تورام على الجهة اليسرى ولقد سهل علينا هذا في عملية الضغط”.

واستطرد “تسجيل هدف في وقت مبكر من المباراة جعل الثقة تزداد في أنفسنا. ثم سجلنا الهدف الثاني ولكن المباراة كانت صعبة وكان بها الكثير من التفاصيل الدقيقة”.

وفيما يتعلق بمباراة الأرجنتين قال “ستكون مباراة مختلفة عما شاهدناه حتى الآن، إنهم فريق ليس سهلًا وهم في لياقة بدنية عالية ولديهم ميسي ولاعبين آخرين مميزين. ونعرف أن هناك كثيرا من المشجعين .. لكن سندرس الأمر والثغرات لديهم”.

وفي نصف نهائي المونديال مساء الأربعاء، فازت فرنسا على المغرب بهدفين دون مقابل ليواجه المغرب كرواتيا السبت، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع. بينما تلعب فرنسا مع الأرجنتين في النهائي الأحد.