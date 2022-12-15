يواصل تحطيم الأرقام القياسية.. فيفا: نسخة ميسي 2022 “عابرة لكل الأزمنة”

رغم إصابته بألم في عضلات قدمه اليسرى، تلاعب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (35 عاما) بأحد أفضل المدافعين في كأس العالم قطر 2022، وهو الكرواتي يوسكو غفارديول، صانعًا الهدف الثالث لراقصي التانغو في نصف نهائي المونديال.

استلم صاحب القميص رقم 10 الكرة في منتصف الملعب تقريبًا، وبلمستين ركض بالكرة وموّه المدافع عدة مرات، ثم اخترق منطقة الجزاء في انتظار زميله جوليان ألفاريز، ليهديه الهدف الثالث وتنتهي المباراة بثلاثية نظيفة.

ووصف موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) هذا الهدف بأنه “يعود بنا إلى الماضي”، واصفًا ما فعله البرغوث الأرجنتيني -في تقرير على موقعه- بأنه “حركة عبقرية من زمن مراهقة ميسي، ولكن نسخة ميسي 2022 عابرة لكل الأزمنة”.

وعرض الموقع تفاصيل الأرقام القياسية التي استطاع ميسي كسرها بعد تلك المباراة.

فبعد نجاحه في تسجيل الهدف الأول لمنتخب بلاده في شباك كرواتيا من ركلة جزاء، تخطى ميسي مواطنه غابرييل باتيستوتا وصار أفضل هداف أرجنتيني في تاريخ كأس العالم، والتحق بصدارة الترتيب لأفضل هدافي النسخة الحالية إلى جانب كيليان مبابي.

وقبل ذلك، وبمجرد وجوده، كان قد التحق بالألماني لوثار ماتيوس باعتباره اللاعب الأكثر خوضًا للمباريات منذ 92 عامًا. كما أنه سيتخطى هذا الرقم عندما يشارك في المباراة النهائية على ملعب لوسيل.

بعد سلسلة طويلة من المعاناة والخسارة في مباريات نهائية قارية وعالمية، بدأت رحلة الخلاص في نهائي كوبا أمريكا العام الماضي، بعدما تغلبت الأرجنتين على البرازيل وظفرت بالكأس للمرة الأولى منذ عام 1993.

ومنذ تلك المباراة، يبدو على ميسي أنه يستمتع باللعب مع منتخب بلاده، ويبتسم في كل وقت وفي كل مكان كما لم يفعل من قبل.

وصل ميسي إلى قطر وهو خارج قائمة العشرة الأوائل في قائمة اللاعبين الأكثر مشاركة في كأس العالم، حيث لم يكن قد لعب سوى 19 مباراة، لكنه عادل وتخطى الرقم الخاص بمنتخب بلاده والذي كان يحمله دييغو أرماندو مارادونا برصيد 21 مباراة.

وقد عادل الآن رقم ماتيوس بـ25 مباراة بعد مشاركته في مباراة كرواتيا. كما تخطى ميسي كذلك رقم رفائيل ماركيز وأصبح أكثر اللاعبين حملًا لشارة القيادة في تاريخ كأس العالم برصيد 17 مباراة.

أيضًا أصبح النجم الأرجنتيني أحد 8 لاعبين شاركوا في 5 نسخ من كأس العالم وأحد 6 لاعبين لعبوا في النسخ الخمسة. وهو أيضًا اللاعب الوحيد الذي نجح في صناعة هدف واحد على الأقل في 5 نسخ من كأس العالم، حيث لم ينجح أي لاعب آخر في فعل ذلك خلال أكثر من 3 نسخ.

الأكثر لعبًا للمباريات في تاريخ كأس العالم

(25) لوثار ماتيوس.

(25) ليونيل ميسي.

(24) ميروسلاف كلوزه.

(23) باولو مالديني.

(22) كريستيانو رونالدو.

(21) دييغو مارادونا.

(21) أوي سيلير.

(21) فلاديسلاف زمودا.

(20) كافو.

(20) فيليب لام.

(20) غريغور لاتو.

(20) خافيير ماسكيرانو.

(20) سباستيان شفاينيشتايجر.