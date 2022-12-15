موعد مباراتي تحديد المركز الثالث ونهائي كأس العالم قطر 2022
15/12/2022-|آخر تحديث: 15/12/202206:31 PM (مكة المكرمة)
مواجهتان متبقيتان قبل إسدال الستار على بطولة كأس العالم قطر 2022، حيث تُجرى مباراة تحديد المركز الثالث مساء السبت المقبل فيما تأتي المبارة النهائية والتتويج يوم الأحد 18 ديسمبر/كانون الأول الجاري الذي يوافق اليوم الوطني لدولة قطر.
وفي مبارتي المربع الذهبي، فازت الأرجنتين على كرواتيا بثلاثة أهداف دون مقابل لتصل إلى نهائي المونديال، وستواجه فرنسا -التي تغلبّت على المغرب مساء الأربعاء بهدفين- في المباراة النهائية.
مباراة تحديد المركز الثالث
- السبت 17 ديسمبر:
كرواتيا X المغرب (الساعة 18:00 بتوقيت الدوحة على ملعب خليفة الدولي).
النهائي
- الأحد 18 ديسمبر:
الأرجنتين X فرنسا (الساعة 18:00 – استاد لوسيل).
من سيقود بلاده للفوز بلقب #كأس_العالم_FIFA ؟🤔
— كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) December 15, 2022
المصدر : الجزيرة مباشر + موقع الفيفا