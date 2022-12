مقتل جندي أيرلندي من قوّة الأمم المتّحدة في لبنان (فيديو)

قُتل جندي أيرلندي من قوّة الأمم المتّحدة المؤقّتة في لبنان (اليونيفيل) وأصيب 3 آخرون بجروح جراء حادثة وقعت بجنوب البلاد، وفق ما أفادت اليونيفيل ودبلن اليوم الخميس. ولم تتضح رسميًّا تفاصيل ما حدث.

وقالت القوة الدولية في بيان “قُتل جندي حفظ سلام الليلة الماضية وأصيب 3 آخرون في حادثة وقعت في بلدة العاقبية، خارج منطقة عمليات اليونيفيل في جنوب لبنان”.

والضحايا هم من الكتيبة الأيرلندية، وفق ما أعلن وزير الخارجية والدفاع في الحكومة الأيرلندية، مشيرًا إلى “حادثة خطرة”.

It is with deep regret that Óglaigh na hÉireann can confirm the death of one of our peacekeepers in a serious incident in Lebanon last night.

ولم تتضح ظروف الحادثة التي وقعت على طريق يربط مدينة صور بمدينة صيدا، وشوهدت آلية تابعة لليونيفيل منحرفة عن مسارها وقد دخلت متجرًا على الطريق، قبل أن يتم رفعها لاحقًا.

وأفاد شهود عيان تحدثوا لوكالة الصحافة الفرنسية في بلدة (العاقبية) باعتراض عدد من السكان آلية تابعة لليونيفيل لدى سلوكها الطريق بشكل غير اعتيادي.

ولدى محاولة سائقها المغادرة كاد يدهس أحد المواطنين المعترضين، مما أدى إلى حالة من التوتر، قبل أن تنحرف عن مسارها. وذكر شهود آخرون سماع دوي رشقات نارية في المكان.

Last night a peacekeeper was killed and three others were injured in an incident in Al-Aqbieh, just outside UNIFIL’s area of operations in south Lebanon.

We offer our deepest condolences to the friends, family, and colleagues of the peacekeeper who died.

— UNIFIL (@UNIFIL_) December 15, 2022