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مصرع طفل رابع بعد سقوطه في بحيرة متجمدة في بريطانيا (فيديو)

15/12/2022-|آخر تحديث: 15/12/202202:28 PM (مكة المكرمة)

قضى طفل رابع عمره 6 سنوات، بعدما سقط مع 3 آخرين يوم الأحد الماضي في بحيرة متجمدة في برمنغهام وسط بريطانيا، وفق ما أعلنت الشرطة.

وانتشلت فرق الإسعاف الأطفال الأربعة البالغة أعمارهم 6 و8 و10 و11 سنة وهم مصابون بسكتة قلبية بعد ظهر يوم الأحد، إثر سقوطهم في بحيرة في سوليهال. وقد أعلنت شرطة وست ميدلاندز لاحقًا مقتل 3 منهم.

وأفاد شهود عيان أنهم رأوا الأطفال يلعبون على البحيرة المتجلّدة عندما انكسر الجليد فتسبب ذلك في سقوطهم في المياه، وسقط أحد الأطفال أثناء محاولته مساعدة الآخرين.

موجة صقيع

وتشهد المملكة المتحدة موجة صقيع منذ أيام عدة مع انخفاض الحرارة إلى ما دون 10 درجات مئوية في بعض المناطق وتساقط ثلوج وتشكل جليد، وخاصة في شمال البلاد وجنوبها، مع درجات حرارة تصل إلى 17 تحت الصفر في وسط اسكتلندا.

وتوفي الأطفال بعد سقوطهم في بحيرة متجلّدة في وسط بريطانيا في ظل موجة برد شديد تترافق مع تساقط ثلوج وتشكل جليد، أثارت اضطرابا في المواصلات وخصوصا في محيط لندن.

وانتشلت فرق الإسعاف ثلاثة أطفال بعد ظهر الأحد من بحيرة في سوليهال قرب بيرمنغهام، وقالت شرطة وست ميدلاندز إنه “لم يكن من الممكن إعادة إنعاشهم”.

وأثارت هذه الأحوال الجوية بلبلة كبيرة في المواصلات في عدد من المناطق وخاصة العاصمة، وفي حركة السير على المحاور الكبرى في محيط لندن مع زحمة كبيرة بسبب تكدّس الثلوج والجليد على الطرقات.

واضطر مطارا ستانستيد (شمال لندن) وغاتويك (جنوب) إلى إغلاق مدارجهما مساء الاثنين لإزالة الثلج عنها، وألغيت عدة رحلات.

المصدر : وكالات