مصرع طفل رابع بعد سقوطه في بحيرة متجمدة في بريطانيا (فيديو)

قضى طفل رابع عمره 6 سنوات، بعدما سقط مع 3 آخرين يوم الأحد الماضي في بحيرة متجمدة في برمنغهام وسط بريطانيا، وفق ما أعلنت الشرطة.

وانتشلت فرق الإسعاف الأطفال الأربعة البالغة أعمارهم 6 و8 و10 و11 سنة وهم مصابون بسكتة قلبية بعد ظهر يوم الأحد، إثر سقوطهم في بحيرة في سوليهال. وقد أعلنت شرطة وست ميدلاندز لاحقًا مقتل 3 منهم.

وأفاد شهود عيان أنهم رأوا الأطفال يلعبون على البحيرة المتجلّدة عندما انكسر الجليد فتسبب ذلك في سقوطهم في المياه، وسقط أحد الأطفال أثناء محاولته مساعدة الآخرين.

We are currently at the scene of a serious incident at Babbs Mill Park, Fordbridge Road, #Kingshurst, #Solihull. A number of people have been pulled from a lake and are being transported to hospital. They are believed to be in a critical condition. pic.twitter.com/lYUB6kZJRK — West Midlands Police (@WMPolice) December 11, 2022

موجة صقيع

وتشهد المملكة المتحدة موجة صقيع منذ أيام عدة مع انخفاض الحرارة إلى ما دون 10 درجات مئوية في بعض المناطق وتساقط ثلوج وتشكل جليد، وخاصة في شمال البلاد وجنوبها، مع درجات حرارة تصل إلى 17 تحت الصفر في وسط اسكتلندا.

وتوفي الأطفال بعد سقوطهم في بحيرة متجلّدة في وسط بريطانيا في ظل موجة برد شديد تترافق مع تساقط ثلوج وتشكل جليد، أثارت اضطرابا في المواصلات وخصوصا في محيط لندن.

وانتشلت فرق الإسعاف ثلاثة أطفال بعد ظهر الأحد من بحيرة في سوليهال قرب بيرمنغهام، وقالت شرطة وست ميدلاندز إنه “لم يكن من الممكن إعادة إنعاشهم”.

#UPDATE | It is with heartfelt sadness that we have to report this afternoon, the six-year-old in hospital has lost his fight for life. Our deepest sympathies are with the families and friends of those involved in this tragedy. pic.twitter.com/RJaZkUzYaL — West Midlands Police (@WMPolice) December 14, 2022

وأثارت هذه الأحوال الجوية بلبلة كبيرة في المواصلات في عدد من المناطق وخاصة العاصمة، وفي حركة السير على المحاور الكبرى في محيط لندن مع زحمة كبيرة بسبب تكدّس الثلوج والجليد على الطرقات.

واضطر مطارا ستانستيد (شمال لندن) وغاتويك (جنوب) إلى إغلاق مدارجهما مساء الاثنين لإزالة الثلج عنها، وألغيت عدة رحلات.