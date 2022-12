مصرع طفل رابع بعد سقوطه في بحيرة متجمدة في بريطانيا (فيديو)

قضى طفل رابع عمره 6 سنوات، بعدما سقط مع 3 آخرين يوم الأحد الماضي في بحيرة متجمدة في برمنغهام وسط بريطانيا، وفق ما أعلنت الشرطة.

وانتشلت فرق الإسعاف الأطفال الأربعة البالغة أعمارهم 6 و8 و10 و11 سنة وهم مصابون بسكتة قلبية بعد ظهر يوم الأحد، إثر سقوطهم في بحيرة في سوليهال. وقد أعلنت شرطة وست ميدلاندز لاحقًا مقتل 3 منهم.

وأفاد شهود عيان أنهم رأوا الأطفال يلعبون على البحيرة المتجلّدة عندما انكسر الجليد فتسبب ذلك في سقوطهم في المياه، وسقط أحد الأطفال أثناء محاولته مساعدة الآخرين.

We are currently at the scene of a serious incident at Babbs Mill Park, Fordbridge Road, #Kingshurst, #Solihull.

A number of people have been pulled from a lake and are being transported to hospital. They are believed to be in a critical condition. pic.twitter.com/lYUB6kZJRK

— West Midlands Police (@WMPolice) December 11, 2022