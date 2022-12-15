قبل تفكيكه.. مشجعو مونديال قطر يودعون ملعب 974 (فيديو)

يلقي مشجعون في بطولة كأس العالم نظرة الوداع على ملعب 974، الذي بُني من 974 حاوية مستوحاة من التراث البحري والتجاري لدولة قطر.

والملعب الذي يحمل اسمه أيضا رمز مفتاح الاتصال الدولي بقطر (974) يقع في منطقة رأس أبو عبود على بُعد 10 كم شرقي العاصمة الدوحة وقريبا من مينائها الرئيس.

تفكيك الملعب

وسيتم تفكيك الملعب بعد انتهاء مباريات المونديال التي انطلقت في 20 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بمواجهتي المغرب وكرواتيا على المركزين الثالث والرابع السبت 17 ديسمبر/كانون الأول الجاري، والأرجنتين وفرنسا في المباراة النهائية على المركزين الأول والثاني الأحد 18 ديسمبر الجاري.

وبشكل طبيعي، ستعود الحاويات إلى الاستخدام التجاري وشحن السفن والملاحة البحرية، فيما ستُستخدم الأسقف وحاملات معدنية في مشاريع داخل قطر بينها بناء مركز تجاري للأعمال.

أما محتويات الملعب الأساسية كالمقاعد وشاشات العرض والأجهزة الصوتية وغرف اللاعبين، فستتبرع بها قطر كمساعدة لتحسين البنى التحتية الرياضية في إحدى الدول النامية (لم تتحدد بعد).

وتسعى قطر لهذه المبادرة لتحقيق مفهوم الاستدامة والحفاظ على البيئة من الانبعاثات الكربونية الناجمة عن استهلاك الطاقة وما يرتبط بها من استخدام مواد البناء والهدم وخاصة الكتل الإسمنتية التي حرص مصممو الملاعب على تفادي توظيفها في عمليات التشييد قدر الإمكان.

واستضاف الملعب 7 مباريات في المونديال، وهو أحد الملاعب المفضلة لجماهير كثيرة، حيث يحرصون على زيارته بالرغم من انتهاء المباريات التي استضافها.

وطيلة اليوم، يلتقط مشجعون صورًا ومقاطع مصورة تذكارية أمام الملعب الذي أغلق أبوابه بفوز البرازيل على كوريا الجنوبية 4-1 في دور الـ16 من البطولة التي تُقام للمرة الأولى في دولة عربية مسلمة مسلمة وفي منطقة الشرق الأوسط.

مكان للتصوير

وأكثر الأماكن المفضلة للتصوير هي الحاوية الصفراء خارج الملعب التي تحمل رقم 974، والنموذج العملاق لكأس العالم.

ولا يقتصر الوداع على القطريين فحسب، إذ يأتي مشجعون بأعلام وقمصان دول مختلف لالتقاط الصور والمقاطع المصورة قبل تفكيك الملعب المميز.

والملعب المكون من طابقين وشيدته الشراكة “الأنجلو-إسبانية”، دخل التاريخ كأول منشأة رياضية قابلة للتفكيك بشكل كامل في تاريخ بطولة كأس العالم منذ انطلاقها عام 1930.

ومن بين ملاعب بطولة قطر فإن 974 هو الوحيد الذي لا يحتوي على تكييف، ويلفت الانتباه أيضًا بميزة الاستدامة فيه.

وقبل تفكيكه، ستُقام فعاليات فنية في هذا الملعب الذي ساهم في ابتهاج الجماهير بمظهره وهيكله المميزين.

وبيعت جميع تذاكر المباريات السبعة التي أقيمت على الملعب، وهو بسعة 44 ألفًا و89 مشجعًا.

وخلال هذه المباريات جرى تسجيل 21 هدفا بمتوسط 3 أهداف في المباراة الواحدة.

ومن دون أهداف تعادلت المكسيك وبولندا، وفازت البرتغال على غانا 3-2، وهزمت فرنسا الدنمارك 2-1، وفازت البرازيل على سويسرا 1-0.

كما هزمت الأرجنتين بولندا 2-0، وفازت سويسرا على صربيا 3-2، إضافة إلى فوز البرازيل على كوريا الجنوبية 4-1.