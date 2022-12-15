سكالوني: أنا في المكان الحلم لأي أرجنتيني وميسي الأفضل في التاريخ

نجح ليونيل سكالوني في قيادة الأرجنتين إلى نهائي كأس العالم FIFA قطر 2022 بعد الفوز على كرواتيا في نصف النهائي بثلاثة أهداف دون مقابل، وسجل ليونيل ميسي الأول منها فيما أضاف جوليانو ألفاريز الهدفين الثاني والثالث.

المدرب أكد أن الفوز مستحق تمامًا لفريقه، وأضاف، في مؤتمر صحفي “حققنا انتصارًا مستحقًا، كنا ندرك أن المباراة ستلعب في وسط الملعب. التأهل للنهائي أمر مثير جدًا لكن لا تزال هناك خطوة”.

وأضاف “أنا في المكان الحلم لأي أرجنتيني، من المستحيل ألا تفعل ما يفعله هؤلاء الرجال حين تلعب لمنتخبك الوطني وتمثل بلاده. الناس كانوا معنا في الأوقات الصعبة وكنا نشعر بدعم الشعب لنا، الآن حان وقت الاحتفال لنا ولهم”.

وبشأن فرنسا والمغرب، قال سكالوني “هما فريقان عظيمان وكلاهما يستحق الوجود في النهائي”.

مواجهة قوية مرتقبة من أجل اللقب 🔥 كوكبة كبيرة من النجوم 🌟 بقيادة ليونيل ميسي وكيليان مبابي 🇫🇷🇦🇷@FrenchTeam | @Argentina | #كأس_العالم_FIFA | #قطر2022 — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) December 14, 2022

ميسي الأفضل في التاريخ

وأضاف بشأن ميسي صاحب الستة أهداف في البطولة “ميسي هو الأفضل في التاريخ ولا شك لدي في ذلك، نحن محظوظون بأنه يلعب معنا وأنا فخور بتدريبي له”.

وتابع حول ألفاريز “لعب جوليان مباراة جيدة جدًا، ليس فقط بسبب الهدفين لكن لأنه منحنا دعمًا ممتازًا للتفوق على لاعبي وسط كرواتيا”.

وأتم سكالوني حديثه بالإشادة بزملائه في الجهاز الفني، مشيرًا إلى أن وجودهم كلاعبين قدامى يُضيف الكثير للفريق. ويضم الجهاز الفني للأرجنتين كلًا من والتر صامويل وبابلو إيمار وروبرتو أيالا.

ويلتقي منتخب الأرجنتين نظيره الفرنسي على ملعب لوسيل في مباراة نهائي مونديال قطر، الأحد المقبل، في تمام الساعة 18:00 بتوقيت الدوحة.