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سكالوني: أنا في المكان الحلم لأي أرجنتيني وميسي الأفضل في التاريخ

ليونيل ميسي الأرجنتين
سجل ليونيل ميسي الهدف الأول في مرمى كرواتيا فيما أضاف جوليانو ألفاريز الهدفين الثاني والثالث (رويترز)
15/12/2022-|آخر تحديث: 15/12/202211:48 PM (مكة المكرمة)

نجح ليونيل سكالوني في قيادة الأرجنتين إلى نهائي كأس العالم FIFA قطر 2022 بعد الفوز على كرواتيا في نصف النهائي بثلاثة أهداف دون مقابل، وسجل ليونيل ميسي الأول منها فيما أضاف جوليانو ألفاريز الهدفين الثاني والثالث.

المدرب أكد أن الفوز مستحق تمامًا لفريقه، وأضاف، في مؤتمر صحفي “حققنا انتصارًا مستحقًا، كنا ندرك أن المباراة ستلعب في وسط الملعب. التأهل للنهائي أمر مثير جدًا لكن لا تزال هناك خطوة”.

وأضاف “أنا في المكان الحلم لأي أرجنتيني، من المستحيل ألا تفعل ما يفعله هؤلاء الرجال حين تلعب لمنتخبك الوطني وتمثل بلاده. الناس كانوا معنا في الأوقات الصعبة وكنا نشعر بدعم الشعب لنا، الآن حان وقت الاحتفال لنا ولهم”.

وبشأن فرنسا والمغرب، قال سكالوني “هما فريقان عظيمان وكلاهما يستحق الوجود في النهائي”.

ميسي الأفضل في التاريخ

وأضاف بشأن ميسي صاحب الستة أهداف في البطولة “ميسي هو الأفضل في التاريخ ولا شك لدي في ذلك، نحن محظوظون بأنه يلعب معنا وأنا فخور بتدريبي له”.

وتابع حول ألفاريز “لعب جوليان مباراة جيدة جدًا، ليس فقط بسبب الهدفين لكن لأنه منحنا دعمًا ممتازًا للتفوق على لاعبي وسط كرواتيا”.

وأتم سكالوني حديثه بالإشادة بزملائه في الجهاز الفني، مشيرًا إلى أن وجودهم كلاعبين قدامى يُضيف الكثير للفريق. ويضم الجهاز الفني للأرجنتين كلًا من والتر صامويل وبابلو إيمار وروبرتو أيالا.

ويلتقي منتخب الأرجنتين نظيره الفرنسي على ملعب لوسيل في مباراة نهائي مونديال قطر، الأحد المقبل، في تمام الساعة 18:00 بتوقيت الدوحة.

المصدر : الجزيرة مباشر + موقع الفيفا