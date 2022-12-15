“حرَمه من ضربتي جزاء واضحتين”.. المغرب يحتج رسميا على “ظلم التحكيم” أمام فرنسا

احتج المغرب​، الخميس، على تحكيم​ مباراة منتخبه الوطني​ أمام نظيره الفرنسي بقيادة الحكم المكسيكي سيزار أرتورو راموس، في نصف نهائي مونديال كأس العالم قطر 2022.

وقال الاتحاد المغربي لكرة القدم​ في رسالة إلى الهيئة المختصة​ لدى الاتحاد الدولي (فيفا)، إن الحكم حرم “المنتخب المغربي من ضربتي جزاء واضحتين بشهادة المختصين في التحكيم”، متعجبًا في نفس الوقت من “عدم​ تنبيه” غرفة تقنية الفيديو لذلك.

🚨بلاغ الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم pic.twitter.com/GvYKQFbpfr — FRMF (@FRMFOFFICIEL) December 15, 2022

​​​​​​​ومؤكدًا عدم توانيه في الدفاع عن حقوق المنتخب، طالب الاتحاد المغربي “بالإنصاف في اتخاذ الإجراءات​ اللازمة بشأن الظلم التحكيمي الذي مورس على المنتخب المغربي في مباراته ضد المنتخب الفرنسي”.

ويلعب المغرب، السبت، مع كرواتيا لتحديد المركزين الثالث والرابع، حيث خسرت الأخيرة ضد الأرجنتين في نصف النهائي بثلاثة أهداف دون مقابل.

والمغرب أول منتخب عربي وأفريقي يتأهل إلى الدور نصف النهائي منذ أن انطلقت البطولة عام 1930. كما أنه ثالث منتخب من خارج أوربا وأمريكا الجنوبية يتأهل إلى المربع الذهبي بعد الولايات المتحدة عام 1930، وكوريا الجنوبية في 2002.

ورغم الخسارة أمام فرنسا، خرج مغاربة إلى الشوارع في عدد من مدن المملكة مشيدين بأداء منتخب بلادهم الذي أحدث المفاجأة في المونديال وحظي بإشادة من ملك المغرب محمد السادس خلال اتصالين هاتفيين مساء الأربعاء.