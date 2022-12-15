تشاهدون اليوم على الجزيرة مباشر الخميس 15 ديسمبر/كانون الأول 2022
ندعوكم متابعينا إلى المشاركة بآرائكم وأسئلتكم في الفعاليات التالية المقرر أن تكون في قائمة الأحداث التي تنقلها إليكم الجزيرة مباشر اليوم الخميس 15 ديسمبر/كانون الأول 2022.
تواصلوا معنا عبر تطبيق واتساب الخط الساخن للجزيرة مباشر على الرقم 0097450978083، ويمكنكم المشاركة في الفعاليات المختلفة بإرسال رسالة نصية أو صوتية أو فيديو.
الخرطوم
10:00 مكة المكرمة
كلمة لرئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان خلال منتدى السودان الدولي للاستثمار والتنمية المستدامة.
لبنان
10:30 مكة المكرمة
رصد أوضاع اللاجئين في مخيم السمونية بعكار في ظل الظروف الجوية القاسية وصعوبة تأمين مواد التدفئة.
بروكسل
11:00 مكة المكرمة
اليوم الأول من قمة قادة الاتحاد الأوربي التي تناقش تطورات الحرب الروسية على أوكرانيا وتداعياتها على الطاقة والاقتصاد بالإضافة إلى قضايا الأمن والدفاع المشترك.
الضفة الغربية
13:00 مكة المكرمة
إطلاق فعالية 40 ألف رسالة لعميد الأسرى الفلسطينيين كريم يونس مع اقتراب إطلاق سراحه بعد 40 عاما قضاها في سجون الاحتلال.
الدوحة
14:00 مكة المكرمة
رصد الفعاليات المصاحبة لكأس العالم قطر 2022 من منطقة سوق واقف
تونس
14:00 مكة المكرمة
مؤتمر صحفي لشبكة “مراقبون” لتقديم ملاحظات الشبكة حول المسار الانتخابي والحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية 17 ديسمبر/كانون الأول 2022.
بروكسل
15:00 مكة المكرمة
مؤتمر صحفي لرئيس المجلس الأوربي شارل ميشيل ورئيس المفوضية الأوربية أورسولا فون دير لاين ورئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا.
الدوحة
15:30 مكة المكرمة
رصد الفعاليات المصاحبة لكأس العالم قطر 2022 من الحي الثقافي كتارا.
الدوحة
16:00 مكة المكرمة
رصد الفعاليات المصاحبة لكأس العالم قطر 2022 من جزيرة اللؤلؤة.
الدوحة
17:00 مكة المكرمة
رصد احتفالات المشجعين الأرجنتينيين في مجمع براحة الجنوب بعد تأهل منتخب بلادهم لنهائي كأس العالم قطر 2022.
الدوحة
17:30
رصد الفعاليات المصاحبة لكأس العالم قطر 2022 من منطقة الكورنيش.
تونس
18:00 مكة المكرمة
افتتاح المركز الإعلامي الخاص بالعملية الانتخابية في تونس بإشراف رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر.
الدوحة – مباشر
18:15 مكة المكرمة
لقاءات من منطقة مشيرب وسط الدوحة لرصد أجواء فعاليات كأس العالم.
الدوحة
18:30 مكة المكرمة
رصد الفعاليات المصاحبة لكأس العالم قطر 2022 من منطقة درب لوسيل.
واشنطن
19:15 مكة المكرمة
الرئيس الأمريكي جو بايدن يشارك في جلسة مع قادة الدول الأفريقية ضمن منتدى الأعمال الأمريكي الأفريقي.