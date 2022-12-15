تشاهدون اليوم على الجزيرة مباشر الخميس 15 ديسمبر/كانون الأول 2022

ندعوكم متابعينا إلى المشاركة بآرائكم وأسئلتكم في الفعاليات التالية المقرر أن تكون في قائمة الأحداث التي تنقلها إليكم الجزيرة مباشر اليوم الخميس 15 ديسمبر/كانون الأول 2022.

تواصلوا معنا عبر تطبيق واتساب الخط الساخن للجزيرة مباشر على الرقم 0097450978083، ويمكنكم المشاركة في الفعاليات المختلفة بإرسال رسالة نصية أو صوتية أو فيديو.

الخرطوم

10:00 مكة المكرمة

كلمة لرئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان خلال منتدى السودان الدولي للاستثمار والتنمية المستدامة.

لبنان

10:30 مكة المكرمة

رصد أوضاع اللاجئين في مخيم السمونية بعكار في ظل الظروف الجوية القاسية وصعوبة تأمين مواد التدفئة.

بروكسل

11:00 مكة المكرمة

اليوم الأول من قمة قادة الاتحاد الأوربي التي تناقش تطورات الحرب الروسية على أوكرانيا وتداعياتها على الطاقة والاقتصاد بالإضافة إلى قضايا الأمن والدفاع المشترك.

الضفة الغربية

13:00 مكة المكرمة

إطلاق فعالية 40 ألف رسالة لعميد الأسرى الفلسطينيين كريم يونس مع اقتراب إطلاق سراحه بعد 40 عاما قضاها في سجون الاحتلال.

الدوحة

14:00 مكة المكرمة

رصد الفعاليات المصاحبة لكأس العالم قطر 2022 من منطقة سوق واقف

تونس

14:00 مكة المكرمة

مؤتمر صحفي لشبكة “مراقبون” لتقديم ملاحظات الشبكة حول المسار الانتخابي والحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية 17 ديسمبر/كانون الأول 2022.

بروكسل

15:00 مكة المكرمة

مؤتمر صحفي لرئيس المجلس الأوربي شارل ميشيل ورئيس المفوضية الأوربية أورسولا فون دير لاين ورئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا.

الدوحة

15:30 مكة المكرمة

رصد الفعاليات المصاحبة لكأس العالم قطر 2022 من الحي الثقافي كتارا.

الدوحة

16:00 مكة المكرمة

رصد الفعاليات المصاحبة لكأس العالم قطر 2022 من جزيرة اللؤلؤة.

الدوحة

17:00 مكة المكرمة

رصد احتفالات المشجعين الأرجنتينيين في مجمع براحة الجنوب بعد تأهل منتخب بلادهم لنهائي كأس العالم قطر 2022.

الدوحة

17:30

رصد الفعاليات المصاحبة لكأس العالم قطر 2022 من منطقة الكورنيش.

تونس

18:00 مكة المكرمة

افتتاح المركز الإعلامي الخاص بالعملية الانتخابية في تونس بإشراف رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر.

الدوحة – مباشر

18:15 مكة المكرمة

لقاءات من منطقة مشيرب وسط الدوحة لرصد أجواء فعاليات كأس العالم.

الدوحة

18:30 مكة المكرمة

رصد الفعاليات المصاحبة لكأس العالم قطر 2022 من منطقة درب لوسيل.

واشنطن

19:15 مكة المكرمة

الرئيس الأمريكي جو بايدن يشارك في جلسة مع قادة الدول الأفريقية ضمن منتدى الأعمال الأمريكي الأفريقي.