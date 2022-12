الغارديان: تجربة المغرب في مونديال قطر حطمت الصور النمطية عن الكرة العربية

كشفت صحيفة الغارديان البريطانية أن تجربة المنتخب المغربي في مونديال قطر كانت مختلفة كليًا وحطّمت العديد من الصور النمطية التي ظل يحتفظ بها ويروج لها الغرب خلال دورات كأس العالم السابقة.

وقالت إن المسار الذي رسمه أسود الأطلس حتى نصف النهاية كان مدعومًا بواحد من أفضل الدفاعات في تاريخ كأس العالم. مضيفة أن “الحدس المضاد الذي اشتهر به مدرب المغرب وليد الركراكي جعل منه شخصية تاريخية في كرة القدم”.

وأضافت “بينما كان الجميع تقريبًا يسألون المدرب المغربي عن خطته للحد من قوة اختراقات نجم فرنسا كيليان مبابي، فإن الشاغل الرئيسي للمدافع السابق هو منطقة أخرى من الملعب”.

فقبيل مباراة نصف نهائي المونديال ضد فرنسا، كان يعمل الركراكي مع عز الدين أوناحي على أحد الأدوار التكتيكية الأكثر تعقيدًا في المنتخب المغربي.

فلاعب خط وسط فريق “أنجيه” يقوم باستمرار بـ3 مستويات مختلفة للعب في وقت واحد. فهو يمثل أحد المنافذ الهجومية الرئيسية إلى جانب الأدوار الدفاعية. والأهم بنظر خطط المدرب هو أن يشكل مصدر إزعاج لخط الوسط الفرنسي خلف أنطوان غريزمان.

Morocco’s meteoric rise at World Cup is helping to smash stereotypes https://t.co/SunVFJZLGK

— Bobby Ghosh (@ghoshworld) December 14, 2022