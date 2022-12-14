غزة.. عشرات الآلاف يشاركون بمهرجان جماهيري في الذكرى 35 لانطلاقة حركة حماس (فيديو)

شارك عشرات الآلاف من الفلسطينيين في المهرجان الجماهيري الذي أقامته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة، اليوم الأربعاء، في الذكرى الـ35 لانطلاقتها.

وحضر المهرجان الذي جاء تحت شعار “آتون بطوفان هادر” قيادات الصف الأول من الفصائل الفلسطينية المختلفة، وأبرزهم رئيس حماس في غزة يحيى السنوار، وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح أحمد حلس، وعضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي نافذ عزام.

وتحتفل حركة حماس في 14 ديسمبر/كانون الأول من كل عام بذكرى تأسيسها، من خلال تنظيم العروض لجناحها العسكري (كتائب عز الدين القسام) وتنظيم المسيرات والمعارض والمهرجانات الخطابية.



وقال مسؤول العمل الجماهيري بحركة حماس محمد الترك لوسائل إعلام محلية إن مهرجان الانطلاقة لهذا العام هو الأول منذ 4 سنوات (عام 2018)، والأول أيضا بعد معركة “سيف القدس”.

وأضاف أن “عنوان المهرجان (آتون بطوفان هادر) يحمل رسائل عدة، وعلى الاحتلال أن يفهمها جيدا”.

من جهته، قال رئيس حماس في غزة يحيى السنوار إن الحركة تمهل الاحتلال “وقتا محدودا لإتمام صفقة تبادل الأسرى وإلا سنغلق ملف أسرى العدو الأربعة إلى الأبد، وسنجد سبيلا آخر لتحرير أسرانا”.





وأضاف في كلمته خلال المهرجان “أدرنا خلال الفترة الماضية جولات من مفاوضات التبادل السرية للأسرى لكن المباحثات انقطعت بسبب الانتخابات الإسرائيلية”.

وأشار إلى أن تقديرات الحركة (حماس) الاستخبارية تؤكد أنه خلال عام 2023 سيكون هناك “استحقاقات وطنية كبرى” وعلى المقاومة الاستعداد لها، موضحا “نحن في مواجهة مفتوحة مع العدو وعلينا جميعا أن نكون على أتم الاستعداد للدفاع عن أقصانا ومقدساتنا”.



وفي كلمة مُسجّلة بُثت خلال المهرجان، جدد رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية “الالتزام والثبات على خط المقاومة”.

وتخللت المهرجان فقرات إنشادية واستعراضية، إلى جانب عرض عسكري لكتائب القسام.