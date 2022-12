مراسلون بلا حدود: عدد قياسي للصحفيين المسجونين في العالم

وصل عدد الصحفيين المسجونين في العالم إلى مستوى قياسي جديد عام 2022 قدره 533 صحفيا، وفق ما أعلنته منظمة “مراسلون بلا حدود” في إحصائها السنوي الأربعاء.

كما يشير الإحصاء إلى ارتفاع عدد الصحفيين الذين قُتلوا هذا العام إلى 57 ولا سيما بسبب الحرب في أوكرانيا، بعدما سجّل مستويات “متدنية تاريخيا” في 2021 (48) و2020 (50).

ويزيد عدد الصحفيين المسجونين هذا العام بأربعين صحفيا عن العام الماضي الذي سجّل عددا تاريخيا بلغ 488، وفق “مراسلون بلا حدود”.

ويتوزع أكثر من نصف الصحفيين المسجونين في العالم حتى الأول من ديسمبر/كانون الأول على 5 دول، هي الصين (110) وبورما (62) وإيران (47) وفيتنام (39) وبيلاروسيا (31).

وإيران هي الدولة الوحيدة التي انضمت إلى هذه القائمة هذا العام، وفق المنظمة التي تصدر هذا الإحصاء السنوي منذ 1995.

ولفتت “مراسلون بلاد حدود” إلى عدد غير مسبوق من النساء المسجونات بلغ 78 مقابل 60 العام الماضي.

وأوضحت أن “النساء الصحفيات يمثلن الآن نحو 15% من المسجونين بالمقارنة مع أقل من 7% قبل خمس سنوات”.

🔴 2022 #RSFRoundUp: Last year’s record has been broken again.

533 journalists are in prison. RSF has also never previously seen so many women journalists in detention. (30% more than a year ago)

More than one journalist was killed every week in 2022https://t.co/ArMIN70cuM pic.twitter.com/r0THgQp9Cd

— RSF (@RSF_inter) December 14, 2022