عشرات الآلاف يحتفلون في شوارع بوينس أيرس بعد تأهل الأرجنتين لنهائي كأس العالم (فيديو)

اكتظت شوارع وسط العاصمة الأرجنتينية بوينس أيرس بآلاف يحملون الرايات الزرقاء والبيضاء الليلة الماضية، احتفالا بفوز فريقهم 3-صفر على كرواتيا والتأهل لنهائي كأس العالم في قطر.

وتجمعت الجماهير بأعداد غفيرة حول قلب العاصمة، حيث منح ميسي هدف التقدم من ركلة جزاء مبكرة قبل أن يسجل خوليان ألفاريز هدفين آخرين، وكان الأخير بعد أداء باهر آخر من ميسي.

ووضع الفوز الأرجنتين في المباراة النهائية يوم الأحد المقبل ضد فرنسا أو المغرب، إذ بات الفريق قريبا من لقبه الأول لكأس العالم منذ قيادة الراحل دييغو مارادونا البلاد إلى البطولة في 1986.

واعتلى المشجعون محطات الحافلات ومصابيح الشوارع والتماثيل للاحتفال بالفوز مع قرع الطبول ونفخ الأبواق.



ونهائي الأحد المقبل سيكون آخر فرصة لميسي للفوز بكأس العالم، وحصل اللاعب (35 عاما) على ألقاب وبطولات مع الأندية، لكن نجاحه مع المنتخب الوطني اقتصر على كأس كوبا أمريكا 2021.

وكان ميسي قريبا من الفوز بكأس العالم 2014، لكن الأرجنتين خسرت من ألمانيا 1-صفر في الوقت الإضافي.

وقال ميسي لصحيفة (دياريو ديبورتيفو أوليه) الأرجنتينية “أشعر بسعادة كبيرة لأنني قادر على تحقيق ذلك وإنهاء رحلتي في كأس العالم بخوض آخر مباراة لي بالنهائي”.



وأضاف قائد الأرجنتين “لقد مرت سنوات عديدة، ولا أعتقد أنني سأكون قادرا على القيام بذلك. إنهاء مسيرتي في كأس العالم على هذا النحو يمثل الأفضل لي”.

وبهدفه الخامس في قطر، تفوّق ميسي على غابرييل باتيستوتا كأفضل هداف للأرجنتبن في نهائيات كأس العالم برصيد 11 هدفا.

وأضاف ميسي “كل شيء جيد والأرقام القياسية جيدة، لكن الشيء المهم هو أن تكون قادرا على تحقيق هدف الفريق، وهو أجمل شيء على الإطلاق. نحن على بُعد خطوة واحدة بعد القتال الجاد، وسنقدم كل شيء لمحاولة تحقيق اللقب هذه المرة”.



