تشاهدون اليوم على الجزيرة مباشر الأربعاء 14 ديسمبر/كانون الأول 2022
ندعوكم متابعينا إلى المشاركة بآرائكم وأسئلتكم في الفعاليات التالية المقرر أن تكون في قائمة الأحداث التي تنقلها إليكم الجزيرة مباشر اليوم الأربعاء 14 ديسمبر/كانون الأول 2022.
تواصلوا معنا عبر تطبيق واتساب الخط الساخن للجزيرة مباشر على الرقم 0097450978083، ويمكنكم المشاركة في الفعاليات المختلفة بإرسال رسالة نصية أو صوتية أو فيديو.
برلين
10:45 مكة المكرمة
كلمة للمستشار الألماني أولاف شولتز أمام البرلمان.
الخرطوم
11:00 مكة المكرمة
مؤتمر صحفي للأمين العام لمنظمة الدعوة الإسلامية موسى المك كور.
الدوحة
12:00 مكة المكرمة
رصد فعاليات مصاحبة لكأس العالم من منطقة سوق واقف.
الدوحة
13:00 مكة المكرمة
انطلاق فعاليات “الهجن وكأس العالم 2022”.
غزة
13:00 مكة المكرمة
مهرجان جماهيري لحركة حماس في الذكرى الـ35 لتأسيسها.
الخور – قطر
14:00 مكة المكرمة
الجزيرة مباشر في ضيافة خيمة قطرية بمدينة الخور تستقبل مشجعي المونديال.
ستراسبورغ
14:00 مكة المكرمة
كلمة للرئيس الأوكراني خلال جلسة للبرلمان الأوربي.
تونس
14:00 مكة المكرمة
وقفة احتجاجية دعت إليها الجبهة الشعبية للمطالبة بتجريم التطبيع.
الخرطوم
14:00 مكة المكرمة
مؤتمر صحفي للحزب الشيوعي بشأن الاتفاق الإطاري المُوقع بين قوى مدنية والمجلس السيادي.
رام الله
14:30 مكة المكرمة
احتفال في جامعة بيرزيت بالذكرى الـ35 لانطلاق حركة حماس.
ستراسبورغ
14:30 مكة المكرمة
جلسة عامة للبرلمان الأوربي.
بروكسل
15:30 مكة المكرمة
أعمال قمة الاتحاد الأوربي مع مجموعة آسيان.
موسكو
15:45 مكة المكرمة
كلمة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.
الدوحة
16:00 مكة المكرمة
رصد فعاليات مصاحبة لكأس العالم من مناطق كتارا ودرب لوسيل ومشيرب والكورنيش.
واشنطن
18:30 مكة المكرمة
المفوضية الأمريكية للحريات الدينية الدولية تنظم جلسة استماع بشأن انتهاكات الصين للحرية الدينية.
طولكرم – الضفة الغربية
20:00 مكة المكرمة
الإفراج عن الأسير “أحمد أبو تمام” بعد 16 عامًا في سجون الاحتلال.
باريس
21:30 مكة المكرمة
رصد أجواء متابعة مباراة فرنسا والمغرب في مونديال قطر.
واشنطن
21:30 مكة المكرمة
كلمة للرئيس الأمريكي جو بايدن.
بنغلاديش
22:00 مكة المكرمة
رصد أجواء متابعة مباراة المغرب وفرنسا من مخيم للاجئين.
الطائف – السعودية
22:00 مكة المكرمة
رصد أجواء متابعة مباراة المغرب وفرنسا في كأس العالم
تعز – اليمن
22:00 مكة المكرمة
نقل أجواء متابعة مباراة المغرب وفرنسا في كأس العالم.
طرابلس – ليبيا
22:00 مكة المكرمة
رصد أجواء متابعة مباراة المغرب وفرنسا من ميدان الشهداء في طرابلس.
بيروت
22:00 مكة المكرمة
رصد أجواء متابعة مباراة المغرب وفرنسا من ميدان الشهداء.
بغداد – العراق
22:00 مكة المكرمة
رصد أجواء مشاهدة مباراة المغرب وفرنسا في كأس العالم.
إدلب
22:00 مكة المكرمة
رصد أجواء متابعة مباراة المغرب وفرنسا في كأس العالم.
إسطنبول
22:00 مكة المكرمة
رصد أجواء متابعة مباراة المغرب وفرنسا في كأس العالم.
تونس
22:00 مكة المكرمة
رصد أجواء متابعة الجالية المغربية لمباراة منتخبهم أمام فرنسا.
غزة
22:00 مكة المكرمة
رصد أجواء متابعة مباراة المغرب وفرنسا في كأس العالم.
ولاية فيرجينيا – الولايات المتحدة
22:00 مكة المكرمة
الجزيرة مباشر ترصد أجواء متابعة الجالية العربية لمباراة المغرب وفرنسا.
واشنطن
2:00 مكة المكرمة
كلمة لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أمام الكونغرس خلال استقبال المشاركين في منتدى الأعمال الأمريكي الأفريقي.