تشاهدون اليوم على الجزيرة مباشر الأربعاء 14 ديسمبر/كانون الأول 2022

ندعوكم متابعينا إلى المشاركة بآرائكم وأسئلتكم في الفعاليات التالية المقرر أن تكون في قائمة الأحداث التي تنقلها إليكم الجزيرة مباشر اليوم الأربعاء 14 ديسمبر/كانون الأول 2022.

تواصلوا معنا عبر تطبيق واتساب الخط الساخن للجزيرة مباشر على الرقم 0097450978083، ويمكنكم المشاركة في الفعاليات المختلفة بإرسال رسالة نصية أو صوتية أو فيديو.

برلين

10:45 مكة المكرمة

كلمة للمستشار الألماني أولاف شولتز أمام البرلمان.

الخرطوم

11:00 مكة المكرمة

مؤتمر صحفي للأمين العام لمنظمة الدعوة الإسلامية موسى المك كور.

الدوحة

12:00 مكة المكرمة

رصد فعاليات مصاحبة لكأس العالم من منطقة سوق واقف.

الدوحة

13:00 مكة المكرمة

انطلاق فعاليات “الهجن وكأس العالم 2022”.

غزة

13:00 مكة المكرمة

مهرجان جماهيري لحركة حماس في الذكرى الـ35 لتأسيسها.

الخور – قطر

14:00 مكة المكرمة

الجزيرة مباشر في ضيافة خيمة قطرية بمدينة الخور تستقبل مشجعي المونديال.

ستراسبورغ

14:00 مكة المكرمة

كلمة للرئيس الأوكراني خلال جلسة للبرلمان الأوربي.

تونس

14:00 مكة المكرمة

وقفة احتجاجية دعت إليها الجبهة الشعبية للمطالبة بتجريم التطبيع.

الخرطوم

14:00 مكة المكرمة

مؤتمر صحفي للحزب الشيوعي بشأن الاتفاق الإطاري المُوقع بين قوى مدنية والمجلس السيادي.

رام الله

14:30 مكة المكرمة

احتفال في جامعة بيرزيت بالذكرى الـ35 لانطلاق حركة حماس.

ستراسبورغ

14:30 مكة المكرمة

جلسة عامة للبرلمان الأوربي.

بروكسل

15:30 مكة المكرمة

أعمال قمة الاتحاد الأوربي مع مجموعة آسيان.

موسكو

15:45 مكة المكرمة

كلمة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

الدوحة

16:00 مكة المكرمة

رصد فعاليات مصاحبة لكأس العالم من مناطق كتارا ودرب لوسيل ومشيرب والكورنيش.

واشنطن

18:30 مكة المكرمة

المفوضية الأمريكية للحريات الدينية الدولية تنظم جلسة استماع بشأن انتهاكات الصين للحرية الدينية.

طولكرم – الضفة الغربية

20:00 مكة المكرمة

الإفراج عن الأسير “أحمد أبو تمام” بعد 16 عامًا في سجون الاحتلال.

باريس

21:30 مكة المكرمة

رصد أجواء متابعة مباراة فرنسا والمغرب في مونديال قطر.

واشنطن

21:30 مكة المكرمة

كلمة للرئيس الأمريكي جو بايدن.

بنغلاديش

22:00 مكة المكرمة

رصد أجواء متابعة مباراة المغرب وفرنسا من مخيم للاجئين.

الطائف – السعودية

22:00 مكة المكرمة

رصد أجواء متابعة مباراة المغرب وفرنسا في كأس العالم

تعز – اليمن

22:00 مكة المكرمة

نقل أجواء متابعة مباراة المغرب وفرنسا في كأس العالم.

طرابلس – ليبيا

22:00 مكة المكرمة

رصد أجواء متابعة مباراة المغرب وفرنسا من ميدان الشهداء في طرابلس.

بيروت

22:00 مكة المكرمة

رصد أجواء متابعة مباراة المغرب وفرنسا من ميدان الشهداء.

بغداد – العراق

22:00 مكة المكرمة

رصد أجواء مشاهدة مباراة المغرب وفرنسا في كأس العالم.

إدلب

22:00 مكة المكرمة

رصد أجواء متابعة مباراة المغرب وفرنسا في كأس العالم.

إسطنبول

22:00 مكة المكرمة

رصد أجواء متابعة مباراة المغرب وفرنسا في كأس العالم.

تونس

22:00 مكة المكرمة

رصد أجواء متابعة الجالية المغربية لمباراة منتخبهم أمام فرنسا.

غزة

22:00 مكة المكرمة

رصد أجواء متابعة مباراة المغرب وفرنسا في كأس العالم.

ولاية فيرجينيا – الولايات المتحدة

22:00 مكة المكرمة

الجزيرة مباشر ترصد أجواء متابعة الجالية العربية لمباراة المغرب وفرنسا.

واشنطن

2:00 مكة المكرمة

كلمة لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أمام الكونغرس خلال استقبال المشاركين في منتدى الأعمال الأمريكي الأفريقي.