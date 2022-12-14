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عُرّفت بأنها نيجيرية.. النرويج تطلب من تويتر تصحيح خطأ في حسابات مسؤولين رسميين (فيديو)

أوسلو تطلب من تويتر تصحيح خطأ في حسابات رسمية لمسؤولين نرويجيين (أسوشيتد برس)
14/12/2022-|آخر تحديث: 14/12/202204:48 PM (مكة المكرمة)

طلبت وزارة الخارجية النرويجية من منصة تويتر تصحيح خطأ بحسابات مسؤولين في البلاد عرّفت عنها الشبكة بأنها تابعة لجهات حكومية نيجيرية.

وبسبب خطأ فني -على ما يبدو- ظهر بجانب أسماء الحسابات الموثقة العائدة إلى رئيس الوزراء النرويجي (يوناس غار ستور) ووزيرة الخارجية (أنيكن هويتفيلت) والوزارة التي تديرها، تعريف يفيد بأنها تابعة لمسؤولين حكوميين “نيجيريين” بدلاً من “نرويجيين”.

“عزيزي تويتر”

وكتبت وزارة الخارجية النرويجية في رسالة عبر تويتر “عزيزي حساب الدعم الفني على تويتر، رغم أننا نثمّن عاليًا علاقاتنا الثنائية الممتازة والتقارب اللفظي الوثيق مع نيجيريا، لكننا سنقدّر لكم تعريفنا باسم النرويج”.

وقد أثار هذا اللغط موجة تعليقات ساخرة من مستخدمي تويتر الذين تنافس كثير منهم على كتابة رسائل فكاهية ساخرة بشأن هذه المسألة.

وكتب أحد المستخدمين “لقد تبيّن أن نرويجيين يقفون منذ البداية وراء رسائل بُعث بها إلى الجميع عن ضرورة دفع مبالغ مالية لتقاضي إرث أمير متوفٍ” في إشارة إلى رسائل الكترونية احتيالية تنتشر منذ سنوات عبر الإنترنت ومصدرها نيجيريا.

لكن بعد بضع ساعات على الطلب النرويجي، صححت تويتر الخطأ وباتت الحسابات المذكورة مرفقة بعبارة “مسؤول حكومي نرويجي”.

وأصبح الملياردير إيلون ماسك المالك الجديد لشركة تويتر في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فأقال عددًا من كبار المسؤولين التنفيذيين الذين اتهمهم “بتضليله” بشأن عدد حسابات البريد العشوائي.

وكتب ماسك على تويتر آنذاك “لقد تحرر الطائر” في إشارة إلى الطائر الذي يمثل شعار المنصة، قاصدًا -على ما يبدو- رغبته في تقليل القيود على المحتوى الذي يمكن نشره، لكنه لم يفصح عن تفاصيل بشأن كيفية تحقيق طموحاته الكبيرة لمنصة التواصل الاجتماعي المؤثرة.

المصدر : الجزيرة مباشر + الفرنسية