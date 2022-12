عُرّفت بأنها نيجيرية.. النرويج تطلب من تويتر تصحيح خطأ في حسابات مسؤولين رسميين (فيديو)

طلبت وزارة الخارجية النرويجية من منصة تويتر تصحيح خطأ بحسابات مسؤولين في البلاد عرّفت عنها الشبكة بأنها تابعة لجهات حكومية نيجيرية.

وبسبب خطأ فني -على ما يبدو- ظهر بجانب أسماء الحسابات الموثقة العائدة إلى رئيس الوزراء النرويجي (يوناس غار ستور) ووزيرة الخارجية (أنيكن هويتفيلت) والوزارة التي تديرها، تعريف يفيد بأنها تابعة لمسؤولين حكوميين “نيجيريين” بدلاً من “نرويجيين”.

Dear @TwitterSupport, as much as we enjoy our excellent bilateral relations and close alphabetical vicinity with Nigeria, we would much appreciate if you could label us as Norway😉

P.S. That also goes for Prime Minister @jonasgahrstore and Foreign Minister @AHuitfeldt 🇳🇴 pic.twitter.com/wr6cb3yv2W

— Norway MFA (@NorwayMFA) December 13, 2022