عُرّفت بأنها نيجيرية.. النرويج تطلب من تويتر تصحيح خطأ في حسابات مسؤولين رسميين (فيديو)

طلبت وزارة الخارجية النرويجية من منصة تويتر تصحيح خطأ بحسابات مسؤولين في البلاد عرّفت عنها الشبكة بأنها تابعة لجهات حكومية نيجيرية.

وبسبب خطأ فني -على ما يبدو- ظهر بجانب أسماء الحسابات الموثقة العائدة إلى رئيس الوزراء النرويجي (يوناس غار ستور) ووزيرة الخارجية (أنيكن هويتفيلت) والوزارة التي تديرها، تعريف يفيد بأنها تابعة لمسؤولين حكوميين “نيجيريين” بدلاً من “نرويجيين”.

Dear @TwitterSupport, as much as we enjoy our excellent bilateral relations and close alphabetical vicinity with Nigeria, we would much appreciate if you could label us as Norway😉 P.S. That also goes for Prime Minister @jonasgahrstore and Foreign Minister @AHuitfeldt 🇳🇴 pic.twitter.com/wr6cb3yv2W — Norway MFA (@NorwayMFA) December 13, 2022

“عزيزي تويتر”

وكتبت وزارة الخارجية النرويجية في رسالة عبر تويتر “عزيزي حساب الدعم الفني على تويتر، رغم أننا نثمّن عاليًا علاقاتنا الثنائية الممتازة والتقارب اللفظي الوثيق مع نيجيريا، لكننا سنقدّر لكم تعريفنا باسم النرويج”.

وقد أثار هذا اللغط موجة تعليقات ساخرة من مستخدمي تويتر الذين تنافس كثير منهم على كتابة رسائل فكاهية ساخرة بشأن هذه المسألة.

So twitter can no longer recognize the difference between Norway and Nigeria— I suppose, a sign of things to come!!! https://t.co/eBMXjF8njL — Karim Alrawi (@kalrawi) December 14, 2022

وكتب أحد المستخدمين “لقد تبيّن أن نرويجيين يقفون منذ البداية وراء رسائل بُعث بها إلى الجميع عن ضرورة دفع مبالغ مالية لتقاضي إرث أمير متوفٍ” في إشارة إلى رسائل الكترونية احتيالية تنتشر منذ سنوات عبر الإنترنت ومصدرها نيجيريا.

لكن بعد بضع ساعات على الطلب النرويجي، صححت تويتر الخطأ وباتت الحسابات المذكورة مرفقة بعبارة “مسؤول حكومي نرويجي”.

'Norgeria': On Twitter, Norway and Nigeria became one https://t.co/Hx6UgYAbJS — ABS-CBN News (@ABSCBNNews) December 14, 2022

وأصبح الملياردير إيلون ماسك المالك الجديد لشركة تويتر في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فأقال عددًا من كبار المسؤولين التنفيذيين الذين اتهمهم “بتضليله” بشأن عدد حسابات البريد العشوائي.

This one is latest and the most hilarious!

Twitter labelled Norway govt's official account as Nigerian! Twitter needs someone who can place both the countries on the map 😂@elonmusk https://t.co/FYs0AK3gs9 — Michael Mahanta (@michael_mahanta) December 14, 2022

وكتب ماسك على تويتر آنذاك “لقد تحرر الطائر” في إشارة إلى الطائر الذي يمثل شعار المنصة، قاصدًا -على ما يبدو- رغبته في تقليل القيود على المحتوى الذي يمكن نشره، لكنه لم يفصح عن تفاصيل بشأن كيفية تحقيق طموحاته الكبيرة لمنصة التواصل الاجتماعي المؤثرة.