معركة بالأسلحة النارية.. 6 قتلى بينهم شرطيان في تبادل لإطلاق النار بأستراليا (فيديو)

سقط 6 قتلى، بينهم شرطيان في مقتبل العمر، بتبادل لإطلاق النار في بلدة تابعة لويامبيلا تبعد حوالي 300 كيلومتر شمال غربي بريسبان عاصمة كوينزلاند الأسترالية، بحسب ما أعلنت السلطات اليوم الثلاثاء.

وقال رئيس نقابة شرطة كوينزلاند، إنّ الشرطة تلقّت بلاغًا ظهر الاثنين من ويمبيلا في إطار تحقيق بشأن شخص مفقود فأرسلت دورية إلى منزل في البلدة الريفية الصغيرة.

وكشف المسؤول الشرطي أنّ الشرطيين تعرّضوا لوابل من الرصاص فور دخولهم المنزل المسيّج، ولم تكن لديهم أيّ فرصة، للردّ على مصدر النيران.

BREAKING: A gunman who killed two police officers in a shootout in western Queensland on Monday had posted conspiracy theories online, including that the Port Arthur massacre was faked by government to enable a crackdown on gun ownership. https://t.co/1d7wfurpqo — The Australian (@australian) December 13, 2022

وقال “لقد تمّ إعدام عنصري شرطة بدم بارد”، وهما شرطية عمرها 26 عاما وشرطي عمره 29 عاما.

وفي هذا السياق قالت قائدة شرطة كوينزلاند، كاتارينا كارول، وهي تغالب دموعها إنّ “هذين الشرطيين قدّما التضحية القصوى للحفاظ على مجتمعنا آمنًا”.

وبالإضافة إلى القتيلين أصيب خلال إطلاق النار جار للمنزل عمره 58 عاما، ثم أُعلنت وفاته في مكان الحادث، كما أصيب شرطيان آخران بجروح، لكنّ إصابتهما طفيفة.

وإثر ذلك أرسلت الشرطة على متن طوافة وحدة تدّخل خاصة إلى المنزل فحاصرته ساعات، ثم اشتبك عناصرها مع المسلّحين الذين كانوا متحصّنين داخله.

Nathaniel Train, a teacher involved in the murder of three people, including two police officers, complained about a majority Aboriginal college. https://t.co/XIGhBaCjVv — The Australian (@australian) December 13, 2022

وقالت الشرطة إنه كان هناك “حصار” للمنزل، وكشفت أن 16 ضابطا متخصصا ردوا، وفي معركة بالأسلحة النارية قتلوا رجلين وامرأة، ولم تكشف الشرطة عن هوية هؤلاء القتلى الثلاثة، لكنّ صحيفة (ذي أستراليان) قالت إنّهم مالكو المنزل وهم مدير مدرسة وشقيقه وزوجة شقيقه.

A missing NSW primary school principal is believed to have been shot dead by police on Monday night on a Queensland property after the earlier execution-style killing of two police officers. https://t.co/otVK0jNNOZ — The Australian (@australian) December 12, 2022

وفتحت السلطات تحقيقًا في ملابسات ما جرى وطريقة تعامل الشرطة مع سير هذه الأحداث، ووصف رئيس الوزراء الأسترالي ما حدث في ويمبيلا بأنّه “مرعب”.

وقال إنّ هذه الفاجعة “حطّمت قلوب عائلات وأصدقاء عنصري شرطة كوينزلاند اللذين خسرا حياتهما أثناء تأديتهما واجبهما”.

وعمليات إطلاق النار الجماعية في أستراليا نادرة جدًّا في بلد يتمتّع بأحد أكثر قوانين حيازة السلاح تشدّدًا في العالم، وقالت مفوضة شرطة كوينزلاند إن الحادث كان أكبر خسارة للأرواح في حادثة واحدة عانت منها شرطة الولاية في الآونة الأخيرة.