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آخرها المغرب.. منتخبات أشعلت الحماس ونالت تعاطف شعوب أخرى في كأس العالم

أسود الأطلس - المغرب (فيفا)
13/12/2022-|آخر تحديث: 13/12/202201:24 AM (مكة المكرمة)

نشر موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تقريرًا تحدّث فيه عن أبرز المنتخبات التي نالت التعاطف من الشعوب الأخرى خلال بطولات كأس العالم الماضية.

وبدأ التقرير بالإشارة إلى الإنجاز التاريخي للمنتخب المغربي، بوصفه أول منتخب عربي وأفريقي يصل إلى نصف نهائي كأس العالم، وتحدّث عن حالة التعاطف الكبيرة التي نالها من شعوب أخرى.

وقال إنه في تاريخ بطولات كأس العالم نال أيضًا عدد من المنتخبات التعاطف من شعوب أخرى، وخصوصًا المجاورة منها.

الجيل الذهبي لمنتخب نيجيريا

حصل منتخب نيجيريا على دعم كبير بعد أن قدّم بعض المستويات المهمة في كأس العالم 1994 في أمريكا بعد أن خرج بصعوبة على يد إيطاليا من الدور الثاني، واتسعت الآمال بخصوص منتخب الصقور حينما فاز بذهبية أولمبياد 1996.

وتصاعد التعاطف مع منتخب نيجيريا بعد ذلك أكثر في بطولة كأس العالم 1998 في فرنسا، والتف كل من ينتمي إلى القارة السمراء والشعوب العربية للهتاف للنجم كانو ورفاقه.

وأصبح البعض ينتظر من النيجيريين الذهاب بعيدًا بعد أن تغلبوا على إسبانيا في أول مباراة بدور المجموعات بثلاثة أهداف مقابل هدفين، إلا أن ذلك الأمل توقف سريعًا بعد الخسارة المفاجئة آنذاك أمام الدنمارك في الدور الثاني.

غانا بطلة العالم تحت 20 عامًا

نال منتخب النجوم السوداء الدعم الكبير أثناء استضافة مصر لبطولة كأس العالم تحت 20 عامًا، وذلك بعد أن واصلت طريقها بعد خروج المنتخب المصري ثم الإماراتي على يد كوستاريكا في مراحل خروج المغلوب. ونجح رفاق أندريه أيو في أن يتخطوا عقبة جنوب أفريقيا ثم كوريا الجنوبية في ربع النهائي في السويس، لترتفع الآمال بشأن هذا المنتخب الواعد.

والتف جمهور البلد المستضيف (مصر) حول غانا التي نجحت لاحقًا في هزيمة المجر في نصف النهائي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ثم حققت أول كأس العالم في فئة منتخبات تحت 20 عامًا بعد أن تغلبت على البرازيل بركلات الترجيح، وحصل حينها دومينيك أدياه على لقب هداف البطولة بعد أن سجّل ثمانية أهداف.

كوريا الشمالية 1966

ويقول تقرير “فيفا” إن منتخب كوريا الشمالية أسعد الإنجليز حينما نجحوا في هزيمة إيطاليا في المجموعة الرابعة من نهائيات بطولة 1966، التي فازت بها إنجلترا في النهاية.

ووفقًا للتقرير، فقد حصل المنتخب الكوري الشمالي على الدعم الكبير من الجمهور الإنجليزي بعد هذا الفوز غير المتوقع على أحد أفضل المنتخبات الأوربية، التي كان يمكن أن تنافس منتخب الأسود الثلاثة على اللقب.

منتخب كوريا الشمالية خلال كأس العالم 1966 (غيتي)

اليونان بطلة أوربا

كتب منتخب اليونان التاريخ بصفة غير منتظرة في كأس الأمم الأوربية 2004، حيث نجح رجال المدرب أوتو ريهاجل في صنع المفاجأة وحصلوا على البطولة.

ورغم عدم تقديم أداء فني جيد، فإنهم انتقلوا من مرحلة المجموعات إلى الأدوار الإقصائية بعد الفوز على البرتغال والتعادل مع إسبانيا والخسارة من روسيا. وتمنت الفرق الأخرى أن تواصل اليونان طريقها، خصوصًا بعد الفوز على فرنسا حاملة اللقب بهدف دون رد، في 25 يونيو/حزيران 2004.

وتواصل صمود منتخب اليونان حتى النهائي، وحقق فوزًا مفاجئًا للغاية على البرتغال البلد المستضيف، ورفع الكأس في واحدة من أكثر قصص البطولات الكبرى غرابة.

المغرب تهزم الكبار في 2022

كان هدف المغرب المعلَن قبل انطلاق بطولة مونديال قطر 2022 هو الذهاب إلى دور الـ16، ولكن بعد الفوز على إسبانيا بركلات الترجيح في ثمن النهائي بعد قتال من دفاع ووسط أسود الأطلس، أصبحت الفرحة جنونية في المغرب وشعوب الدول المجاورة لها.

فالمغرب مثّل المفاجأة التي تستحق الهتاف لأجلها من جماهير دول أخرى بصفة غير مسبوقة، وهذا ما يظهر جليًّا في المدرجات.

وكان فوز المغرب على البرتغال بهدف يوسف النصيري دافعًا للحلم بأن يذهب أسود الأطلس إلى أبعد من ذلك، خصوصًا وسط الأجواء التي تجعل المستحيل ممكنًا.

المغرب تأهل إلى نصف نهائي مونديال قطر بفوزه على البرتغال بهدف دون مقابل في ملعب الثمامة ضمن دور الثمانية (غيتي)
المصدر : الجزيرة مباشر + موقع الفيفا