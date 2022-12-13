لإنقاذ حياة 52 مليون طفل.. اليونيسف تطلق نداء لجمع 2.6 مليار دولار للشرق الأوسط وشمال أفريقيا

أطلقت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، اليوم الثلاثاء، نداء للمجتمع الدولي من أجل جمع 2.6 مليار دولار لتلبية احتياجات الأطفال في منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقالت المنظمة في بيان، إنها بحاجة إلى هذه الأموال “بشكل طارئ لتقديم المساعدة لإنقاذ حياة أكثر من 52.7 مليون طفل محتاج في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في العام المقبل 2023”.

من خلال مشروع #رأس_المال_البشري_الطارئ، تقوم #اليونيسف بدعم تشغيل المرافق الصحية 🏥 في #اليمن، وتوفير المعدات الطبية والأدوية 💊. كما يتم دعم الفرق الطبية المتنقلة 🚑 للقيام بدورها في تقديم الخدمات الطبية الأولية للمستفيدين ورفع الوعي".

هذا المشروع بتمويل من @WorldBank @WBG_IDA. pic.twitter.com/rb1IXUv38e — UNICEF Yemen (@UNICEF_Yemen) December 9, 2022

ونقل البيان عن المديرة الإقليمية لليونيسف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أديل خضر، قولها إن الوضع يزداد سوءًا عاما بعد عام، مع ازدياد فقر العديد من العائلات وهم يواجهون آثار هذه الأزمات.

وشرحت ذلك قائلة “نظرًا إلى أن حوالي نصف بلدان المنطقة يعيش في أزمات أو يعاني من آثار النزاعات والحروب، فإن الأطفال ما زالوا الأكثر تضررًا ويحتاجون بشدة إلى المساعدة”.

From the day they are born, every child everywhere has a right to live in a peaceful world. This #WorldChildrensDay, join us in calling on leaders to protect children from violence. pic.twitter.com/MRBDDFqJzw — UNICEF Lebanon (@UNICEFLebanon) November 29, 2022

وقالت المنظمة إن المنطقة هي موطن لبعض أطول الصراعات في العالم؛ حيث خلفت الحرب المستمرة منذ قرابة 12 عامًا في سوريا أكثر من 6.5 ملايين طفل معتمدين على المساعدات.

وكذلك لا تزال الأزمة في اليمن تمثل أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حيث يعتمد كل طفل هناك تقريبًا على المساعدات. كما أدت الأزمة المتفاقمة في لبنان وعدم الاستقرار في السودان إلى وضع ملايين آخرين من الأطفال في ظروف معيشية حرجة.

Today I had the chance to spend some time with #Palestinian children in Beddawi camp North #Lebanon and witness the work of our partners @Najdeh_lebanon. pic.twitter.com/pqUDCWcJei — Adele Khodr (@AdeleKhodr) December 1, 2022

وأكدت المسؤولة الأممية أنه إذا تم تأمين هذا التمويل العاجل فإنه سيسمح لليونيسف بالوصول إلى الأطفال المتضررين من النزاعات والأزمات الإنسانية في الوقت وبالطريقة المناسبين.

وقالت المنظمة إن هذا النداء يشمل أطفال العراق والأردن ولبنان وليبيا والأراضي الفلسطينية المحتلة والسودان واليمن وسوريا واللاجئين السوريين في البلدان المجاورة.

Four children a day have been killed or injured in Yemen since the escalation of the conflict in 2015. This is how UNICEF is supporting vulnerable children and their families.https://t.co/jNJXwv4hCx — UNICEF (@UNICEF) December 12, 2022

ومع أن تركيا ليست جزءًا من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإن النداء يشمل اللاجئين السوريين فيها.

وفي ديسمبر/كانون الأول عام 2021، ناشدت اليونيسف المجتمع الدولي لجمع 2.3 مليار دولار أمريكي للاستجابة لاحتياجات الأطفال لعام 2022. وتمت مراجعة النداء إلى 2.4 مليار دولار أمريكي، وقد تسلمت المنظمة نصف هذا المبلغ فقط.