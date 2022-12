لإنقاذ حياة 52 مليون طفل.. اليونيسف تطلق نداء لجمع 2.6 مليار دولار للشرق الأوسط وشمال أفريقيا

أطلقت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، اليوم الثلاثاء، نداء للمجتمع الدولي من أجل جمع 2.6 مليار دولار لتلبية احتياجات الأطفال في منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقالت المنظمة في بيان، إنها بحاجة إلى هذه الأموال “بشكل طارئ لتقديم المساعدة لإنقاذ حياة أكثر من 52.7 مليون طفل محتاج في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في العام المقبل 2023”.

ونقل البيان عن المديرة الإقليمية لليونيسف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أديل خضر، قولها إن الوضع يزداد سوءًا عاما بعد عام، مع ازدياد فقر العديد من العائلات وهم يواجهون آثار هذه الأزمات.

وشرحت ذلك قائلة “نظرًا إلى أن حوالي نصف بلدان المنطقة يعيش في أزمات أو يعاني من آثار النزاعات والحروب، فإن الأطفال ما زالوا الأكثر تضررًا ويحتاجون بشدة إلى المساعدة”.

