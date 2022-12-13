فنان فلسطيني يصور رحلة منتخب المغرب في كأس العالم بتقنية التكبير اللانهائي (فيديو)

ابتكر الفنان الفلسطيني الرقمي وطالب الطب عز الدين لولو عملا فنيا فريدا بطريقة الرسوم المتداخلة وتقنية التكبير اللامتناهي (زووم)، لتحية أسود الأطلس وإبراز طريقهم في التأهل التاريخي إلى نصف نهائي كأس العالم قطر 2022.

أبطال العالم 🇲🇦 pic.twitter.com/b1WVcJ5ZKI — Ezz lulu 𓂆 (@EzzLulu) December 11, 2022

وأطلق الفنان الفلسطيني اسم “أبطال العالم” على عمله الفني الجديد، وبلغ عدد المشاهدات خلال الساعات الأولى نحو مليون مشاهدة على المنصات المختلفة.

ويدرس عز الدين لولو في كلية الطب البشري بالجامعة الإسلامية بغزة، لكنه يحب التعبير عن أفكاره من خلال الرسم، ويرى الطب مهنته والرسم هوايته.

واشتهر عز الدين من خلال أعماله الفنية التي ينشرها على منصات التواصل الاجتماعي، ويَعدّها وسيلة تحمل رسالته وما في قلبه عن فلسطين إلى العالم بطريقة مبدعة ومتطورة.

واختير عز الدين ضمن 6 مرشحين من صناع المحتوى على مستوى فلسطين في مسابقة لاختيار سفراء النوايا الحسنة للاتحاد الأوربي.