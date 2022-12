روسيا وأوكرانيا: الوضع في دونيتسك “صعب”.. وكييف تعلن تدمير جسر استراتيجي في ميليتوبول (فيديو)

أعلنت أوكرانيا، تدمير “جسر استراتيجي” في مدينة ميليتوبول بمنطقة زابوروجيا الجنوبية.

وقالت روسيا وأوكرانيا اليوم الثلاثاء إن الوضع صعب في ساحة المعركة بمنطقة دونيتسك شرقي أوكرانيا، وزعمت كل منهما النجاح في صد هجمات الطرف الآخر.

قال عمدة ميليتوبول، إن الجسر الذي يربط المدينة بقرية كوستيانتينيفكا تم استهدافه، حسبما ذكرت وكالة (أوكرين فورم) المحلية، مشيرا إلى أنه يعد “أحد الجسور ذات الأهمية الاستراتيجية بعد جسر القرم”.

وأوضح العمدة أن القوات الروسية التي وصفها بأنها “محتلة” استخدمت الجسر لنقل معدات عسكرية من الجهة الشرقية للبلاد. ونشر العمدة صورة على تلغرام توضح موقع الجسر.

وفي هذا السياق قالت كل روسيا وأوكرانيا، اليوم الثلاثاء، إن الوضع صعب في ساحة المعركة بدونيتسك، وهي إحدى 4 مناطق في أوكرانيا أعلنت موسكو ضمها في سبتمبر/ أيلول الماضي بعد استفتاء في إجراء نددت به أوكرانيا وحلفاؤها ووصفوه بأنه زائف وقسري.

وقال أكبر مسؤول معين من قبل موسكو في المناطق المحتلة من الإقليم، إن التقدم في بعض المناطق كان صعبا، لكنه أضاف أن أكثر من نصف دونيتسك يخضع للسيطرة الروسية.

