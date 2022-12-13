حماس ترحب باعتماد الأمم المتحدة 4 قرارات لصالح فلسطين

رحبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الثلاثاء، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية، 4 قرارات لمصلحة فلسطين، تتعلق باللاجئين الفلسطينيين والمستوطنات.

وقال المتحدث باسم الحركة جهاد طه “إن تلك القرارات تعد انتصارا للحق الفلسطيني ولعدالة قضيته في وجه محاولات الاحتلال الصهيوني تمرير روايته الزائفة والباطلة”.

وأضاف في بيان “نُثمّن عاليا مواقف الدول التي صوتت لصالح القرارات بأغلبية ساحقة، إذ إنها تعكس صورة من صور التضامن الدولي مع شعبنا الفلسطيني وحقوقه الوطنية”.

ودعا طه الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى “المزيد من الدعم لنضال الشعب الفلسطيني حتى تحقيق تطلعاته في التحرير والعودة وتقرير المصير”.

​​​​​​​وبحسب بيان صدر عن وزارة الخارجية الفلسطينية، أمس الاثنين، فإن 157 دولة صوتت لمصلحة قرار عمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، في حين صوتت ضده 5 دول (هي إسرائيل، والولايات المتحدة، وكندا، وجزر مارشال، وميكرونيزيا)، وامتنعت 4 دول عن التصويت.

وصوتت 141 دولة لمصلحة قرار يتعلق بالمستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وصوتت ضده 7 دول (هي إسرائيل، والولايات المتحدة، وكندا، والمجر، وجزر مارشال، وناورو، وميكرونيزيا) وامتنعت 21 دولة عن التصويت.

وحظي قرار بشأن تقديم المساعدة للاجئين الفلسطينيين بتصويت 157 دولة لمصلحته، وانفردت إسرائيل وحدها بتصويتها ضده، في حين امتنعت 10 دول عن التصويت.

أما القرار الرابع فيتعلق بممتلكات اللاجئين الفلسطينيين (داخل إسرائيل) والإيرادات الآتية منها، حيث صوتت له بـ”نعم” 153 دولة وصوتت ضده 6 دول (هي إسرائيل، والولايات المتحدة، وكندا، وجزر مارشال، وميكرونيزيا، وناورو)، وامتنعت عن التصويت 6 دول.

وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة غير ملزمة، وتصدر سنويا عن هذه الجمعية البالغ عدد أعضائها 193 دولة.