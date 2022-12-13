توقعات بنمو اقتصادي ضعيف.. صندوق النقد يحذر من فقاعة الديون العالمية

حذّر صندوق النقد الدولي من فقاعة الديون العالمية الآخذة في الاتساع خلال العقد الماضي، على الرغم من تراجع إجمالي الدين من الناتج المحلي بعد جائحة كورونا.

وقال الصندوق في بيان، اليوم الثلاثاء، إن توقعات النمو الاقتصادي الضعيفة على مستوى العالم، والسياسة النقدية الأكثر صرامة، تستدعيان الحذر في إدارة الديون العالمية.

وظل الدين العالمي أعلى من مستويات ما قبل الجائحة عام 2021، حتى بعد تسجيل أكبر انخفاض في 70 عاما، مما يبرز التحديات التي تواجه صانعي السياسات.

وقد انخفض إجمالي الدين العام والخاص في 2021 إلى ما يعادل 247% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وتراجع بمقدار 10 نقاط مئوية عن مستوى ذروته في 2020.

In 2022, debt-service payments of the poorest countries on their public & publicly guaranteed #debt may rise to >$62 billion, the highest of the past 2 decades. Is a #debtcrisis coming? Get the latest stats in the #IntlDebtReport ➡️ https://t.co/N3W01BrfyX pic.twitter.com/B9SLl0YXoy — World Bank (@WorldBank) December 13, 2022

وبحسب آخر تحديث لقاعدة بيانات الديون العالمية التابعة لصندوق النقد الدولي، استمر الدين العالمي في الارتفاع من حيث القيمة الدولارية، وإن كان بوتيرة أبطأ، مسجلا مستوى قياسيا بلغ 235 تريليون دولار في 2021.

وأدى الدين الخاص الذي يشمل التزامات الشركات والأسر إلى الانخفاض الإجمالي، حيث انخفض بمقدار 6 نقاط مئوية إلى 153% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتعود التقلبات الكبيرة غير المعتادة في نسب الديون إلى الانتعاش الاقتصادي بعد جائحة كورونا، والارتفاع السريع في التضخم الذي أعقب ذلك، بحسب صندوق النقد الدولي.

Global debt fell by 10 percentage points in 2021 to 247% of GDP. Find out why in our new #IMFBlog ➡️https://t.co/ZHcyALxXse pic.twitter.com/Hv2YURnpRn — IMF (@IMFNews) December 12, 2022

وكشف صندوق النقد الدولي، أن هذا الانخفاض في الديون هو الأكبر في الاقتصادات المتقدمة، حيث انخفض الدين الخاص والعام بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2021.

وقال إن نسب الدين الإجمالية استمرت في الارتفاع عام 2021، مدفوعة بارتفاع الدين الخاص، في البلدان النامية المنخفضة الدخل.