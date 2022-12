توقعات بنمو اقتصادي ضعيف.. صندوق النقد يحذر من فقاعة الديون العالمية

حذّر صندوق النقد الدولي من فقاعة الديون العالمية الآخذة في الاتساع خلال العقد الماضي، على الرغم من تراجع إجمالي الدين من الناتج المحلي بعد جائحة كورونا.

وقال الصندوق في بيان، اليوم الثلاثاء، إن توقعات النمو الاقتصادي الضعيفة على مستوى العالم، والسياسة النقدية الأكثر صرامة، تستدعيان الحذر في إدارة الديون العالمية.

وظل الدين العالمي أعلى من مستويات ما قبل الجائحة عام 2021، حتى بعد تسجيل أكبر انخفاض في 70 عاما، مما يبرز التحديات التي تواجه صانعي السياسات.

وقد انخفض إجمالي الدين العام والخاص في 2021 إلى ما يعادل 247% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وتراجع بمقدار 10 نقاط مئوية عن مستوى ذروته في 2020.

In 2022, debt-service payments of the poorest countries on their public & publicly guaranteed #debt may rise to >$62 billion, the highest of the past 2 decades.

Is a #debtcrisis coming? Get the latest stats in the #IntlDebtReport

➡️ https://t.co/N3W01BrfyX pic.twitter.com/B9SLl0YXoy

— World Bank (@WorldBank) December 13, 2022