بعد 15 عاما.. الركراكي يواجه “جيرو” زميل الملاعب السابق في نصف نهائي المونديال

سيستعيد مدرب المغرب وليد الركراكي وهداف منتخب فرنسا التاريخي أوليفييه جيرو ذكريات قديمة حين يلتقي الزميلان السابقان في مباراة قبل نهائي كأس العالم قطر 2022 على ملعب البيت المونديالي يوم الأربعاء المقبل.

ونشر نادي غرينوبل -الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية الفرنسي- صورة على حسابه في تويتر تجمع بين الركراكي وجيرو خلال تدريب للفريق قبل 15 عاما.

وتزامل الاثنان خلال موسم 2006-2007 في الدرجة الثانية، وكان جيرو لا يزال لاعبا صاعدا بينما كان الركراكي -الظهير الأيمن السابق- في أواخر مسيرته.

Bravo les Bleus 🇫🇷 et notre @_OlivierGiroud_ encore buteur 🤩 !

Bravo également au Maroc 🇲🇦 et son sélectionneur @WalidRegraguiof , ancien du club ! Les 2 hommes, ici lors d’un entraînement avec le GF38, s’affronteront mercredi en 1/2. 📸 @vigny6 (Dauphiné Libéré) #CDM2022 pic.twitter.com/wr6Ey9OJED — Grenoble Foot 38 (@GF38_Officiel) December 10, 2022

وولِد الركراكي (47 عاما) في فرنسا، ويزيد عمره على المهاجم الفرنسي 11 عاما.

واختتم الركراكي مشواره الأوربي مع غرينوبل وعاد إلى المغرب التطواني في 2009 قبل أن يتجه إلى التدريب، بينما توهج جيرو مع مونبلييه بعد اعتزال الركراكي وفاز معه بالدوري الفرنسي ثم تألق بالدوري الإنجليزي الممتاز مع أرسنال وتشيلسي.

وتحوّل الاثنان إلى بطلين شعبيين في بلديهما الآن، إذ قاد الركراكي المغرب إلى قبل نهائي كأس العالم في إنجاز لم يحققه أي منتخب عربي أو أفريقي في التاريخ، بينما عوّض جيرو ببراعة غياب المصاب كريم بنزيمة الفائز بالكرة الذهبية هذا العام.

وسجّل جيرو (36 عاما) أربعة أهداف في مونديال قطر، بينما لم يسجل أي هدف في كأس العالم الماضية حين تُوجت فرنسا باللقب في روسيا.

وأصبح جيرو الهداف التاريخي لفرنسا بعدما تخطى تييري هنري في كأس العالم الجارية وفي جعبته 53 هدفا الآن.

وتميز فريق الركراكي بالصلابة الدفاعية، واستقبل هدفا واحدا فقط في نهائيات قطر، وسيواجه اختبارا صعبا لمنع جيرو من هز الشباك بجانب إجهاض خطورة كيليان مبابي.