هل يصبح مونديال قطر النسخة الأكثر تهديفًا في بطولات كأس العالم؟
من خلال تسجيل فرنسا هدف الفوز على إنجلترا برأسية قوية في الدقيقة 77، سجل أوليفييه جيرو الهدف رقم 158 في كأس العالم فيفا قطر 2022.
ببطء وبثبات تقترب البطولة المقامة في قطر من الوصول للرقم القياسي للأهداف في نسخة واحدة، حيث ينتمي هذا الرقم القياسي حاليًا إلى بطولتين وهما نسختا فرنسا 1998 والبرازيل 2014 حيث شهدت النسختان هزّ الشباك بـ171 هدفًا.
ومع تبقي 4 مباريات من مونديال قطر، فإن نسخة كأس العالم 2022 تقدم أداءً أفضل بكثير من جنوب أفريقيا 2010 (145 هدفًا) وألمانيا 2006 (147 هدفًا) سيكون من المفاجئ أيضًا ألا تتجاوز البطولة الحالية إجمالي أهداف نسخة كوريا واليابان في عام 2002 التي شهدت تسجيل 161 هدفًا، بينما تلوح في الأفق نسخة روسيا 2018 التي سُجل بها 169 هدفًا.
#قنا_إنفوجرافيك |
الطريق إلى نهائي #مونديال_قطر2022 .. منتخبا #المغرب و #فرنسا يكملان عقد المنتخبات المتأهلة لنصف النهائي#قنا_رياضي #قطر2022 #كأس_العالم_قطر2022#Qatar2022 #FIFAWorldCup pic.twitter.com/zeQZJIwCS1
— قنا الرياضي (@QNA_Sports) December 10, 2022
وبعد 60 مباراة، لا يزال أمام نسخة قطر 2022 أن تصبح البطولة الأكثر تهديفًا، رغم أن هناك 7 مباريات انتهت بالتعادل السلبي في هذه النسخة، ومن أجل كسر سجل الأهداف الأفضل يجب أن تكون مباراتا نصف النهائي ومباراة المركز الثالث ومباراة النهائي بمتوسط أكثر بقليل من 3 أهداف في المباراة الواحدة.
ولا يزال كيليان مبابي (5 أهداف) وأوليفييه جيرو (4 أهداف) وليونيل ميسي (4 أهداف) والهدافون الآخرون يتنافسون على الحذاء الذهبي بمونديال 2022.
#قنا_انفوجرافيك |
الجوائز المالية المرصودة للمنتخبات المشاركة في بطولة #كأس_العالم FIFA #قطر2022#قنا_رياضي #كأس_العالم_قطر2022#Qatar2022 #FIFAWorldCup pic.twitter.com/rOkjaBCaBY
— قنا الرياضي (@QNA_Sports) December 11, 2022
ترتيب نسخ المونديال حسب عدد الأهداف المسجلة:
- 171 هدفًا: فرنسا 1998 والبرازيل 2014 (لُعبت بها 64 مباراة)
- 169 هدفًا: روسيا 2018 (64 مباراة)
- 161 هدفًا: كوريا واليابان 2002 (64 مباراة)
- 158 هدفًا: قطر 2022- النسخة الحالية
- 147 هدفًا: ألمانيا 2006 (64 مباراة)
- 146 هدفًا: إسبانيا 1982
- 145 هدفًا: جنوب أفريقيا 2010 (64 مباراة)
- 141 هدفًا: الولايات المتحدة 1994
- 140 هدفًا: سويسرا 1954
- 132 هدفًا: المكسيك 1986
- 126 هدفًا: السويد 1958
- 115 هدفًا: إيطاليا 1190
- 102 هدفًا: الأرجنتين 1978
- 97 هدفًا: ألمانيا 1974
- 95 هدفًا: المكسيك 1970
- 89 هدفًا: تشيلي 1962 وإنجلترا 1966
- 84 هدفًا: فرنسا 1938
- 80 هدفًا: أوروغواي 1950
- 70 هدفًا: أوروغواي 1930 وإيطاليا 1934