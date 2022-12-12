هل يصبح مونديال قطر النسخة الأكثر تهديفًا في بطولات كأس العالم؟

من خلال تسجيل فرنسا هدف الفوز على إنجلترا برأسية قوية في الدقيقة 77، سجل أوليفييه جيرو الهدف رقم 158 في كأس العالم فيفا قطر 2022.

ببطء وبثبات تقترب البطولة المقامة في قطر من الوصول للرقم القياسي للأهداف في نسخة واحدة، حيث ينتمي هذا الرقم القياسي حاليًا إلى بطولتين وهما نسختا فرنسا 1998 والبرازيل 2014 حيث شهدت النسختان هزّ الشباك بـ171 هدفًا.

ومع تبقي 4 مباريات من مونديال قطر، فإن نسخة كأس العالم 2022 تقدم أداءً أفضل بكثير من جنوب أفريقيا 2010 (145 هدفًا) وألمانيا 2006 (147 هدفًا) سيكون من المفاجئ أيضًا ألا تتجاوز البطولة الحالية إجمالي أهداف نسخة كوريا واليابان في عام 2002 التي شهدت تسجيل 161 هدفًا، بينما تلوح في الأفق نسخة روسيا 2018 التي سُجل بها 169 هدفًا.

وبعد 60 مباراة، لا يزال أمام نسخة قطر 2022 أن تصبح البطولة الأكثر تهديفًا، رغم أن هناك 7 مباريات انتهت بالتعادل السلبي في هذه النسخة، ومن أجل كسر سجل الأهداف الأفضل يجب أن تكون مباراتا نصف النهائي ومباراة المركز الثالث ومباراة النهائي بمتوسط أكثر بقليل من 3 أهداف في المباراة الواحدة.

ولا يزال كيليان مبابي (5 أهداف) وأوليفييه جيرو (4 أهداف) وليونيل ميسي (4 أهداف) والهدافون الآخرون يتنافسون على الحذاء الذهبي بمونديال 2022.

ترتيب نسخ المونديال حسب عدد الأهداف المسجلة: