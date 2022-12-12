إنفانتينو حكما.. مباراة استعراضية بين العمال وأساطير كرة القدم على هامش مونديال قطر (فيديو)

احتضن ملعب الثمامة المونديالي مباراة استعراضية بين فريقين من أساطير كرة القدم والعمال على هامش بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022.

وأدار رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو نحو 10 دقائق من المباراة حَكمًا من وسط الملعب.

وقال إنفانتينو قبل المباراة “دعونا نأمل أمسية رائعة لكرة القدم مثلما شهدنا بطولة كأس عالم عظيمة حتى الآن”.

وأضاف “كرة القدم توحّد العالم”.

وضم فريق أساطير كرة القدم عددًا من أبرز لاعبي الساحرة المستديرة مثل البرازيليَّين كافو وروبرتو كارلوس والإيطالي أليساندرو ديل بييرو والإنجليزي جون تيري والهولندي كلارينس سيدورف والمصري وائل جمعة.

وتُقام، غدًا الثلاثاء، المباراة الأولى لنصف النهائي بين منتخبي الأرجنتين وكرواتيا على ملعب لوسيل، بعد أن تأهل الفريقان إلى المربع الذهبي بفوزهما على هولندا والبرازيل على الترتيب بركلات الترجيح في دور الثمانية.

وسيستضيف ملعب البيت، بعد غدٍ الأربعاء، مباراة الدور قبل النهائي الثانية بين منتخبي فرنسا والمغرب، وتأهل المنتخبان بعد فوز فرنسا على إنجلترا 2-1 والمغرب على البرتغال 1-صفر في الدور ربع النهائي.