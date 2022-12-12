لسبب طريف.. صانع محتوى سوداني سيشجع فرنسا في نصف نهائي المونديال (فيديو)

لسبب طريف، قال مصطفى فزع -صانع محتوى سوداني- إنه سيشجع المنتخب الفرنسي خلال لقاء نصف نهائي كأس العالم قطر 2022 أمام منتخب المغرب، لكي يفوز الأخير ويتأهل إلى نهائي البطولة.

وأضاف في لقاء مع الجزيرة مباشر أنه لاحظ أن المنتخبات التي شجعها منذ بداية البطولة خسرت وودعتها.

وأوضح أنه شجع المنتخب الهولندي الذي خسر أمام المنتخب الأرجنتيني بركلات الترجيح في الدور ربع النهائي وودعت البطولة.

وذكر أنه شجع المنتخب الإنجليزي الذي ودع البطولة أيضًا بعد خسارته أمام فرنسا، وشجع كذلك منتخب البرتغال خلال لقائه أمام المنتخب المغربي، الذي فاز بالمباراة وتأهل للدور قبل النهائي.

وقال مصطفى إنه شجع البرتغال بعد أن انتبه إلى ما يحدث مع المنتخبات التي شجعها لكي يتأهل المنتخب المغربي.

وتعهّد بأن يشجع المنتخب الفرنسي أمام نظيره المغربي على أمل أن يتفوق الأخير ويصعد إلى نهائي البطولة.