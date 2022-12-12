الأخبار|أفغانستان

قتلى وجرحى بتفجير استهدف فندقا يرتاده رجال أعمال صينيون في كابل (فيديو)

12/12/2022-|آخر تحديث: 12/12/202206:33 PM (مكة المكرمة)

سقط قتلى وجرحى، الاثنين، بتفجير استهدف فندقًا يرتاده رجال أعمال صينيون في العاصمة الأفغانية كابل، وفق مصدر أمني للجزيرة.

وقال شاهد عيان لوكالة الصحافة الفرنسية “كان الانفجار قويًّا جدًّا وتلاه إطلاق نار كثيف”، بينما سارعت فرق من القوات الخاصة التابعة لحركة طالبان إلى الموقع.

ونقلت الوكالة عن مصدر في طالبان يتمركز في باكستان أن “عددًا غير معروف من المهاجمين دخلوا الفندق”، وأضاف “تم إطلاق النار على المهاجمين”.

ووقع الحادث في “شهرنو” أحد الأحياء التجارية الرئيسية في كابل، حيث فندق كابل لونغان، وهو مجمّع متعدد الطوابق يرتاده رجال الأعمال الصينيون الذين يزورون أفغانستان بشكل متزايد منذ عودة طالبان.

ولم تعترف الصين -التي تتشارك حدودًا وعرة مع أفغانستان- رسميًّا بحكومة طالبان، إلا أنها من الدول القليلة التي حافظت على حضورها الدبلوماسي الكامل في البلاد.

وكانت حركة طالبان قد تعهدت منذ توليها الحكم بأن “لا تستخدم أفغانستان قاعدة للإيغور”، وقدّمت الصين مقابل ذلك دعمًا اقتصاديًّا، واستثمرت في إعمار أفغانستان.

وتُعَد المحافظة على الاستقرار بعد عقود من الحرب في أفغانستان من العوامل الرئيسية بالنسبة لبيجين بينما تسعى لتأمين حدودها والاستثمارات في البنى التحتية الاستراتيجية في باكستان المجاورة، حيث الممر الاقتصادي الصيني-الباكستاني.

ورغم امتلاك الصين حقوقًا في أكبر المشروعات في أفغانستان، خصوصًا منجم “ميس أيناك” للنحاس، فإنها لم تتحرك لتحقيق تقدّم في أي من هذه المشروعات.

وتعتمد طالبان على الصين لتحويل موقع يضم أحد أكبر مخزونات النحاس في العالم إلى منجم يمكن أن يساعد الدولة -التي تعاني نقص السيولة والخاضعة لعقوبات- على التعافي.

المصدر : الجزيرة مباشر + الفرنسية