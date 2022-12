قتلى وجرحى بتفجير استهدف فندقا يرتاده رجال أعمال صينيون في كابل (فيديو)

سقط قتلى وجرحى، الاثنين، بتفجير استهدف فندقًا يرتاده رجال أعمال صينيون في العاصمة الأفغانية كابل، وفق مصدر أمني للجزيرة.

وقال شاهد عيان لوكالة الصحافة الفرنسية “كان الانفجار قويًّا جدًّا وتلاه إطلاق نار كثيف”، بينما سارعت فرق من القوات الخاصة التابعة لحركة طالبان إلى الموقع.

ونقلت الوكالة عن مصدر في طالبان يتمركز في باكستان أن “عددًا غير معروف من المهاجمين دخلوا الفندق”، وأضاف “تم إطلاق النار على المهاجمين”.

ووقع الحادث في “شهرنو” أحد الأحياء التجارية الرئيسية في كابل، حيث فندق كابل لونغان، وهو مجمّع متعدد الطوابق يرتاده رجال الأعمال الصينيون الذين يزورون أفغانستان بشكل متزايد منذ عودة طالبان.

ولم تعترف الصين -التي تتشارك حدودًا وعرة مع أفغانستان- رسميًّا بحكومة طالبان، إلا أنها من الدول القليلة التي حافظت على حضورها الدبلوماسي الكامل في البلاد.

وكانت حركة طالبان قد تعهدت منذ توليها الحكم بأن “لا تستخدم أفغانستان قاعدة للإيغور”، وقدّمت الصين مقابل ذلك دعمًا اقتصاديًّا، واستثمرت في إعمار أفغانستان.

