“انتهى الحلم”.. رونالدو يخرج عن صمته بعد خروج البرتغال من المونديال

قال قائد منتخب البرتغال كريستيانو رونالدو إنه ما زال يكرس نفسه ليبقى جزءًا من تشكيلة منتخب بلاده رغم الخروج من نهائيات كأس العالم لكرة القدم في قطر.

وخاض رونالدو (37 عامًا)، حائز جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 5 مرات، كأس العالم في مهمة لإثبات أنه ما زال بإمكانه صنع الفارق مع منتخب بلاده، لكنه أنهى المسابقة بديلًا في خسارة البرتغال 1-صفر من المغرب في دور الثمانية.

وكتب رونالدو على حسابه في فيسبوك الأحد “لسوء الحظ، انتهى الحلم أمس. أريدكم فقط أن تعرفوا أنه قيل الكثير وكُتب الكثير وتم التكهن بالكثير، لكن إخلاصي للبرتغال لم يتغير لحظة”.

وأضاف “لقد كنت دائمًا واحدًا من بين الذين قاتلوا من أجل تحقيق الهدف المشترك، ولن أدير ظهري أبدًا لزملائي في الفريق وبلدي”.

وتابع “كان الفوز بكأس العالم للبرتغال أكبر حلم في مسيرتي وأكثرها طموحًا. لحُسن الحظ فزت بالعديد من الألقاب الدولية، وأيضًا مع منتخب البرتغال، لكن وضع اسم بلدنا على أعلى مستوى في العالم كان حلمي الأكبر”.

وأردف “لقد قاتلت من أجل البرتغال. ناضلت بشدة من أجل هذا الحلم خلال مشاركتي في 5 نهائيات بكأس العالم على مدار 16 عامًا، دائمًا جنبًا إلى جنب مع لاعبين رائعين وبدعم من ملايين البرتغاليين، وبذلت قصارى جهدي. لم أدر وجهي أبدًا إلى القتال، ولم أتخلَّ أبدًا عن هذا الحلم”.

وقبل مونديال 2022، رفض رونالدو التأكيد أن كأس العالم في قطر ستكون الأخيرة في مشواره الدولي، وقال إنه يتطلع بالفعل إلى الظهور مع بلاده في بطولة أوربا 2024.

ومع ذلك، أنهى تعليقه على فيسبوك اليوم بملاحظة غامضة، وقال “حتى الآن، لا يوجد الكثير لقوله. شكرًا البرتغال. شكرًا قطر. كان الحلم جميلًا طالما استمر. الآن، علينا أن ندع الوقت ليكون مستشارًا ناصحًا، وسيسمح للجميع بالوصول إلى استنتاجاتهم الخاصة”.