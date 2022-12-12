حراس مرمى نصف النهائي يطاردون التاريخ في مونديال قطر (حقائق وأرقام)

لجأت المنتخبات الـ4 المتأهلة لنصف نهائي كأس العالم قطر 2022 إلى رصيدها من الجلد والشجاعة والإيمان من أجل أن تقترب أكثر من المجد الكروي الخالد.

ولكي تصل الفِرق إلى هذا المستوى من المسابقة، ستحتاج بطبيعة الحال إلى لاعبيها المؤثرين. في هذا السياق، قدم حراس مرمى الأرجنتين وكرواتيا وفرنسا والمغرب لحظات من التألق اللامع في سبيل أن يبقى الحلم قائمًا وممكنًا.

موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) سلط الضوء على حرّاس العرين الذين يتطلعون لانتزاع الكأس الغالية.

إيميليانو مارتينيز – الأرجنتين

السن: 30 عاما

عدد المباريات الدولية: 24

عدد المباريات التي لم يدخل فيها مرماه أهداف في قطر 2022: 2

عدد الأهداف التي استقبلتها شباكه في قطر 2022: 5

يملك إيمانويل مارتينيز صفات فنية من الطراز العالي غير أنه عُرف أكثر بشخصيته الكاريزمية وحُبه الجامح للمنتخب الأرجنتيني، ليصير بطلا قوميا هناك.

وقد عزز مكانته هذه حين توجت الأرجنتين بلقب كوبا أمريكا سنة 2021، حيث صد 3 ركلات ترجيح في مباراة نصف النهائي التي انتصر خلالها زملاؤه. ويبدو أن حديثه حينها مع لاعبي المنتخب الكولومبي المكلفين بتنفيذ تلك الركلات أربكهم عند لحظة التسديد.

وواصل تألقه الكبير والخالي من الأخطاء في المباراة النهائية التي انتصر فيها الأرجنتينيون على المنتخب البرازيلي في ماراكانا (1-0). وها هو مارتينيز يتألق مرة أخرى في قطر، حيث أبلى بلاء حسنا في العديد من المباريات وقاد خط الدفاع بجدارة.

وعزز حارس العرين الأرجنتيني سمعته كمختص في صد ركلات الترجيح حيث وقف سدًا منيعًا أمام ركلات فيرجيل فان ديجك وستيفن بيرجوس خلال مباراة ربع النهائي أمام هولندا.

في المباريات الـ24 التي خاضها رفقة الأرجنتين لم ينهزم مارتينز سوى في مباراة واحدة، كانت في مرحلة المجموعات ضمن كأس العالم قطر 2022 أمام المنتخب السعودي (2-1).

يطلق على مارتينيز لقب (ديبو) وذلك للشبه الحاصل بينه وبين شخصية كرتونية في الأرجنتين تدعى مي فاميليا إي أون ديدجو (عائلتي ترسم). قال عنه ليونيل ميسي “إيمي حارس خارق. إنه أحد أفضل الحراس في العالم”.

دومينيك ليفاكوفيتش – كرواتيا

السن: 27 عاما

عدد المباريات الدولية: 39

عدد المباريات التي لم يدخل فيها مرماه أهداف في قطر 2022: 2

عدد الأهداف التي استقبلتها شباكه في قطر 2022: 3

في مونديال روسيا 2018، كان دومينيك ليفاكوفيتش مشجعًا متحمسًا من على دكة البدلاء، حين كان زميله دانييل سوباسيتش بطلًا وطنيًا يصد ركلات الترجيح في المباراتين اللتين حققت خلالهما كرواتيا الفوز أمام الدنمارك وروسيا.

واستلم ليفاكوفيتش الشعلة خلال كأس العالم قطر 2022؛ فقد تألق حارس عرين دينامو زغرب بشكل لافت خلال مرحلة خروج المغلوب أمام كل من اليابان والبرازيل؛ ففي مرحلة الركلات الترجيحية في كلتا المباراتين، 3 ركلات فقط من أصل 8 دخلت مرماه.

وبعيدًا عن ضغط ركلات الترجيح، تألق ليفاكوفيتش بشكل لافت في صفوف المنتخب الكرواتي إلى حدود الأطوار الحالية من البطولة، حيث صد العديد من الكرات ببراعة.

وقد ساعد أداؤه البطولي في كبح جماح نجوم المنتخب البرازيلي خلال جميع مراحل مباراة ربع النهائي التي جمعت بين الفريقين، حيث صد 11 محاولة، وهو أكبر عدد قام به أي حارس آخر منذ 2014.

أصبح ليفاكوفيتش بفضل أدائه أمام البرازيل اللاعب رقم 15 في تاريخ المجلة الرياضية الفرنسية المرموقة L’Equipe الذي يحصل على تقييم 10/10.

يذكر أن ليفاكوفيتش هو اللاعب الوحيد في المنتخب الكرواتي الذي يلعب في الدوري الوطني المحلي. قال عنه زلاتكو داليتش “دومينيك حارس رائع وهو في أفضل حالاته. لقد أحدث الفارق أمام البرازيل. إنه منقذنا”.

هوغو لوريس – فرنسا

السن: 35 عاما

عدد المباريات الدولية: 143

عدد المباريات التي لم يدخل فيها مرماه أهداف في قطر 2022: 0

عدد الأهداف التي استقبلتها شباكه في قطر 2022: 5

يضفي هوغو لوريس هذا الحارس المجرب وصاحب الخبرة الواسعة الهدوء والتحكم والجودة على أداء المنتخب الفرنسي الذي يعج بالمواهب العالمية؛ فقد دخل التاريخ في قطر 2022، حيث تجاوز رقم ليليان تورام في نسخة 1998 من حيث عدد المشاركات رفقة الفريق الوطني.

وقد حقق حارس مرمى توتنهام هوتسبير هذا الإنجاز في المباراة القوية لمنتخب بلاده ضمن ربع نهائي العرس العالمي أمام إنجلترا والتي انتهت بفوز الديوك (2-1). وخلال هذه المواجهة، أبان عن براعة كبيرة حيث صد العديد من الكرات التي نفذها زميله في النادي هاري كاين وجودي بيلينجهام في الشوط الأول.

ويصبو لوريس في أن يصير أول لاعب يتولى شارة الكابتن ويفوز بكأس العالم مرتين متتاليتين. حافظ لوريس على مرماه خالية من الأهداف 62 مباراة من أصل مشاركاته الـ143 رفقة المنتخب الفرنسي.

يذكر أن الأخ الأصغر للوريس يلعب في صفوف نادي لوهافر في دوري الدرجة الثانية في فرنسا. وقد دافع صاحب الـ27 عامًا عن عرين المنتخب الفرنسي تحت 17 سنة.

قال عنه أنطوان غريزمان “هوغو هو قلب وروح فريقنا. إنه إنجاز رائع أن يحطم الرقم القياسي من حيث المشاركات الدولية. سيخلد اسمه في التاريخ وأنا فخور به”.

ياسين بونو – المغرب

السن: 31 عاما

عدد المباريات الدولية: 50

عدد المباريات التي لم يدخل فيها مرماه أهداف في قطر 2022: 3

عدد الأهداف التي استقبلتها شباكه في قطر 2022: 1

يعتبر ياسين بونو نجمًا من نجوم المنتخب المغربي الذي يصنع التاريخ في مونديال قطر؛ فهو حارس بارع في صد التسديدات.

لم ينهزم تقريبًا حارس أشبيلية في قطر 2022، حيث لم يتلق سوى هدف وحيد من نيران صديقة لنايف أكرد في مرحلة المجموعات حين فاز أسود الأطلس على المنتخب الكندي بهدفين مقابل هدف واحد.

وسيبقى أداؤه في صد ركلات الترجيح في دور الـ16 أمام إسبانيا خالدًا في الذاكرة الكروية العالمية، غير أنه تألق بشكل لافت في مباراة ربع النهائي التي انتصر فيها زملاؤه أمام البرتغال (1-0).

ففي تلك المواجهة، كانت تسديدة جوا فيليكس الدائرية والخطيرة تتجه لمنح التعادل لفريق فرناندو سانتوس، إلا أن حارس عرين الأسود بونو صدها بطريقة خرافية وحول مسارها فوق المرمى.

في مارس/ آذار 2021، سجل بونو أول هدف احترافي له؛ فقد سدد كرة قوية ومركزة في الدقيقة الـ94 ليمنح التعادل لفريقه إشبيلية في مباراته أمام ريال بلد الوليد ضمن الدوري الإسباني الممتاز.

رأى بونو النور في مونتريال الكندية لأبوين مغربيين قبل أن ينتقل رفقة عائلته للدار البيضاء وهو في عمر الثالثة. قال عنه جاي جاي أوكوشا “من خلال لغة الجسد، يبدو بونو واثقًا من نفسه. إنه يملك ثقة كبيرة. ويؤمن بقدراته”.