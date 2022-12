مونديال قطر.. هل تخرج فرنسا بأقدام نجوم المغرب الذي يلعبون في أنديتها؟

يواجه منتخب المغرب المنتخب الفرنسي، الأربعاء القادم، في دور نصف النهائي لبطولة كأس العالم قطر 2022، بعد أن تخطى أسود الأطلس العديد من العقبات الصعبة وتغلبوا على بلجيكا في دور المجموعات ثم أطاحوا بإسبانيا ثم البرتغال في أدوار خروج المغلوب.

وأشار تقرير على موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم (افيفا) إلى أن المدرب وليد الركراكي استعان بعدد من اللاعبين المحترفين الذين يلعبون في الدوريات والأندية الأوربية، ومن بينها الفرنسية.

ويأتي أشرف حكيمي الظهير الأيمن لمنتخب المغرب على رأس قائمة اللاعبين الذين اعتمد عليهم الركراكي، وسيكون أمامه في ملعب البيت كيليان مبابي زميله في فريق باريس سان جيرمان.

See you soon my Friend ❤️🤝🏽 @KMbappe

— Achraf Hakimi (@AchrafHakimi) December 10, 2022