السلطات الأمريكية تواصل جهودها للسيطرة على أسوأ تسرب نفطي منذ سنوات (فيديو)

تواصل طواقم الطوارئ في الولايات المتحدة عملها في محاولة للسيطرة على أسوأ تسرب من خط أنابيب للنفط تشهده البلاد منذ 10 سنوات.

وأظهرت لقطات تم تصويرها من الجو آثار التسرب في مجرى مائي صغير في كنساس، وأقام العمال منطقة احتواء بسرعة للحد من تسرب النفط من المجرى إلى النهر.

وقال وزير النقل بيت بوتيدجيج إنه يتم التحقيق في أسباب التسرب في خط أنابيب كيستون.

Who could have ever seen this one coming? Keystone pipeline has busted in Kansas pic.twitter.com/Ci2OTHuHCx — 🥀_Imposter_🕸️ (@Imposter_Edits) December 11, 2022

وأمرت “إدارة سلامة خطوط الأنابيب والمواد الخطرة” شركة (تي. سي. إينرجي) المشغلة للخط -ومقرها كندا- باتخاذ الخطوات “الضرورية” للوقاية من الأضرار الناجمة عن التسرب من الخط الذي يزيد قطره عن 91 سنتيمترًا.

وقالت الشركة إن خط الأنابيب ينقل 622 ألف برميل من النفط يوميًا إلى مصافي التكرير ومراكز التصدير الأمريكية.

وقالت وكالة حماية البيئة إن الشركة نشرت شاحنات تفريغ ومعدات لسحب النفط وقامت ببناء سد ترابي على بعد 6 كيلومترات عن موقع التسرب.

ورصدت الشركة تسرّب كميات من النفط، ليل الأربعاء، في كنساس وأغلقت الخط على الفور.