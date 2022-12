السلطات الأمريكية تواصل جهودها للسيطرة على أسوأ تسرب نفطي منذ سنوات (فيديو)

تواصل طواقم الطوارئ في الولايات المتحدة عملها في محاولة للسيطرة على أسوأ تسرب من خط أنابيب للنفط تشهده البلاد منذ 10 سنوات.

وأظهرت لقطات تم تصويرها من الجو آثار التسرب في مجرى مائي صغير في كنساس، وأقام العمال منطقة احتواء بسرعة للحد من تسرب النفط من المجرى إلى النهر.

وقال وزير النقل بيت بوتيدجيج إنه يتم التحقيق في أسباب التسرب في خط أنابيب كيستون.

Who could have ever seen this one coming? Keystone pipeline has busted in Kansas pic.twitter.com/Ci2OTHuHCx

— 🥀_Imposter_🕸️ (@Imposter_Edits) December 11, 2022