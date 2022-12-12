استمرار هطول الأمطار على منطقة مكة المكرمة (فيديو)

تواصل سقوط الأمطار على محافظات منطقة مكة المكرمة لليوم الثاني على التوالي مع توقع الأرصاد السعودية هطول “أمطار متوسطة إلى غزيرة” على المنطقة.

ونشر حساب إمارة منطقة مكة المكرمة مقاطع فيديو لهطول الأمطار على مناطق متفرقة بها، بينما تصدّر وسم (#أمطار_جدة) منصات التواصل السعودية.

وأعلن مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة منطقة مكة المكرمة إغلاق الأنفاق “احترازيا” بسبب الأمطار التي تشهدها جدة.

ودعا المركز إلى “أخذ الحيطة والحذر خلال الحالة المطرية، والبقاء في المنازل حتى انتهائها، وعدم التعرض لمواقع تجمعات الأمطار”.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الفرق الميدانية في بلديات محافظة جدة بدأت أعمال سحب تجمعات المياه الناتجة عن الأمطار.

الفرق الميدانية بـ #أمانة_جدة

تباشر أعمال سحب تجمعات المياه الناتجة عن الحالة المطرية pic.twitter.com/IkjPjNc4kS — إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) December 11, 2022

وأعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، أمس الأحد، تعليق الدراسة الحضورية في المدارس، وأن يكون التعليم عن بُعد بسبب هطول الأمطار.

#عاجل #تعليم_مكة

بناءً على ما وردنا من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات, والهيئة التعليمية والإدارية؛فقد تقرر تعليق الدراسة الحضورية للطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس #تعليم_مكة ومحافظات الجموم وبحرة والكامل. وسيكون الدوام لليوم الدراسي عن بعد ليوم غدٍ الاثنين pic.twitter.com/t8542vBwDk — إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) December 11, 2022

وقال المركز الوطني للأرصاد في السعودية “الفرصة لا تزال مهيأة بمشيئة الله لهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية منها، قد تؤدي إلى جريان السيول”.

وأضاف “تأثير الحالة المطرية يمتد من اليوم الاثنين إلى الخميس”، مشيرا إلى أن تلك الأمطار تشمل منطقة مكة المكرمة، التي تضم محافظات عدة بينها مكة المكرمة وجدة ورابغ والطائف والليث والقنفذة.

كما أوضح أن تأثير الأمطار يشمل أيضا مناطق: المدينة المنورة والرياض وعسير وجازان وحائل والحدود الشمالية.

وهطلت أمطار غزيرة على مدينة جدة السعودية قبل أسبوعين تقريبا، مما أدى إلى تعليق المدارس وتأخير رحلات جوية وإغلاق الطريق إلى مكة المكرمة.