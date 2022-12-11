“رغبة عبثية وجنونية”.. الكرملين: أوربا تحوّل اعتمادها على الغاز من روسيا إلى أمريكا

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله اليوم الأحد إن أوربا تتحول ببساطة من الاعتماد على الغاز الروسي إلى الاعتماد على الغاز الطبيعي المسال الأمريكي.

وأجرت دول الاتحاد الأوربي مفاوضات طارئة أمس السبت في محاولة للتوصل إلى اتفاق على وضع حد أقصى لسعر النفط الروسي في اجتماع وزراء الطاقة يوم 13 ديسمبر/ كانون الأول لكن الدول لا تزال منقسمة بشأن هذه المسألة.

ووصف بيسكوف الرغبة الأوربية في وقف اعتماد القارة على الغاز الروسي بأنها “عبثية” و”جنونية”.

ونقلت الوكالة عن بيسكوف قوله للتلفزيون الرسمي “تحولوا من اعتمادهم على روسيا إلى اعتمادهم على أمريكا في الغاز الطبيعي المسال”، مشيرًا إلى أنه نفس الاعتماد لكن “بقدر أقل من التبادلية”.

وأضاف “والآن عندما يخسر الأوربيون مليارات اليوروات كل يوم، تجني واشنطن هذه المليارات من الدولارات بالفعل”.

يُشار إلى أن موسكو قطعت الغاز عن 13 دولة أوربية كليًا أو جزئيًا، بعد بدء فرض العقوبات عليها من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي بعد حربها على أوكرانيا التي بدأتها في فبراير/ شباط الماضي.

وحتى العام الماضي 2021 كان الغاز الروسي يسد سنويًا أكثر من 40% من استهلاك الاتحاد الأوربي، وخلال العام المذكور بلغت حجم الصادرات منه إلى دول الاتحاد 155 مليار متر مكعب.

غير أن تبعات الحرب في أوكرانيا قلّصت الاعتماد على الغاز الروسي بشكل متزايد، في وقت قرر فيه الاتحاد الاستغناء التدريجي عنه، وتخفيض هذه النسبة إلى 9% فقط.

وتجاوز الاتحاد الأوربي نسبة ملء خزانات الغاز الهدف المحدد والمقدر بـ80% ليبلغ 84%، إلا أن هذه النسبة لا تسمح لأوربا إلا بالصمود 3 أشهر.

وتجد دول الاتحاد الأوربي صعوبة في تعويض الغاز الروسي، ناهيك عن الأسعار المضاعفة في السوق الدولية، مما أدى إلى انتشار المظاهرات والاحتجاجات في أكثر من بلد أوربي بعد ارتفاع فواتير الكهرباء وغاز التدفئة.

ووضع الاتحاد الأوربي خطة لإنهاء تبعية أوربا للغاز الروسي تضمنت حث الدول الأعضاء على خفض الاستهلاك الإجمالي من الطاقة بـ10%، وفرض خفض الطلب خلال ساعات الذروة المحددة بـ5%.

وتراهن أوربا على ما سمتهم رئيسة المفوضية الأوربية أورسولا فون دير لاين “الموردين الموثوقين”، بينهم الولايات المتحدة والنرويج والجزائر، للحفاظ على أوربا دافئة على المدى الطويل.