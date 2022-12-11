هؤلاء اللاعبون يغيبون عن مباراتي نصف نهائي مونديال قطر بسبب الإيقاف

تواجه الأرجنتين كرواتيا ليل الثلاثاء القادم في أولى مباراتي نصف نهائي كأس العالم لكرة القدم في قطر، فيما تقام المباراة الثانية بين المغرب وفرنسا مساء الأربعاء.

وسيغيب عدد من لاعبي منتخبي الأرجنتين والمغرب عن مباراة فريقيهما في المباراة التي تؤهل الفائز لنهائي البطولة، فيما لا يعاني منتخبا فرنسا -حامل اللقب- وكرواتيا -الوصيف- من أي غيابات بسبب الإيقاف.

فالمهاجم وليد شديرة لن يكون ضمن قائمة منتخب المغرب بعد حصوله على البطاقة الحمراء إثر إنذاره مرتين في مباراة الدور ربع النهائي أمام البرتغال والتي انتهت بفوز أسود الأطلس 1-صفر.

أما منتخب الأرجنتين فسيغيب عنه كل من غونزالو مونتيل وماركوس أكونيا بعد حصولهما على بطاقتين صفراوين خلال المباريات السابقة.

وتم إلغاء أي بطاقات صفراء حصل عليها اللاعبون خلال المباريات السابقة، بما يعني أنه لن يغيب أي لاعب من المنتخبات المتأهلة إلى دور قبل النهائي عن المباراة النهائية إلا إذا تم إنذاره مرتين خلال المباراة المقبلة.

وفتح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تحقيقًا انضباطيًا بشأن مباراة الأرجنتين مع هولندا، مساء الجمعة الماضي، في دور الثمانية لبطولة كأس العالم قطر 2022.

وسجلت المباراة رقمًا قياسيًا في كأس العالم حيث أشهر الحكم 18 بطاقة صفراء وسط أجواء متوترة بين اللاعبين داخل أرض الملعب.