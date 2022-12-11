مونديال قطر.. كريستيانو رونالدو يعادل الرقم القياسي لأكثر اللاعبين مشاركة دوليا

عادل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، أمس الأحد، الرقم القياسي العالمي في عدد المباريات الدولية رافعًا رصيده إلى 196 مباراة، متساويًا مع اللاعب الكويتي بدر المطوع في عدد المباريات الدولية.

وجاءت معادلة الرقم بعد مشاركة اللاعب البرتغالي -صاحب الخمس كرات ذهبية- بديلًا في الدقيقة 51 مع منتخب بلاده الذي خسر مباراته أمام نظيره المغربي اليوم، وغادر بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022 من الدور ربع النهائي.

وجلس رونالدو بديلًا خلال الفوز 6-1 على سويسرا في دور الستة عشر، الثلاثاء الماضي، ونجح بديله جونسالو راموس في تسجيل ثلاثة أهداف في مباراته الدولية الرابعة فقط.

وخاض رونالدو (37 عامًا) أول مباراة دولية له بعمر الثامنة عشرة، في أغسطس/آب 2003.

أكثر 10 لاعبين مشاركة في المباريات الدولية

كريستيانو رونالدو/ بدر المطوع (196 مباراة).

سوه تشين آن (195 مباراة).

أحمد حسن (184 مباراة).

أحمد مبارك (183 مباراة).

سيرغيو راموس (180 مباراة).

أندريس جواردادو/ محمد الدعيع (178 مباراة).

كلاوديو سواريز (177 مباراة).

جيجي بوفون (176 مباراة).

وفي السياق، كشف رونالدو عن شعوره في أعقاب خروج منتخب بلاده من مونديال قطر 2022 بالندم بعد الخروج من البطولة في دور الثمانية.

وكتب رونالدو عبر حسابه الشخصي على شبكة (إنستغرام)، الأحد، أن “الفوز بكأس العالم مع البرتغال كان الحلم الأكبر، والأكثر طموحا في مسيرتي، للأسف هذا الحلم انتهى أمس، كان جميلا طوال المشوار”.

وقال “بذلت قصارى جهدي داخل الملعب، لم أرفض أبدًا القتال ولم أتخل أبدًا عن هذا الحلم”.

وبمشاركته مع منتخب بلاده في مونديال قطر أصبح رونالدو هو اللاعب الوحيد الذي سجل في خمس نسخ مختلفة من المونديال عندما افتتح التسجيل في مباراته الأولى من ركلة جزاء ضد غانا (3 ـ 2)، وفاز مع البرتغال بكأس أوربا عام 2016 ودوري الأمم الأوربية عام 2019.

ويملك رونالدو -الهداف التاريخي للبرتغال- الرقم القياسي في عدد الأهداف الدولية بـ118 هدفًا.