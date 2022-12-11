“الحلم”.. الكشف عن الكرة الرسمية لنصف نهائي ونهائي مونديال قطر 2022

كشفت شركة “أديداس” (adidas)، اليوم الأحد، عن الكرة الرسمية لنصف النهائي والنهائي في كأس العالم فيفا قطر 2022 التي تحمل اسم “الحلم”، لتحل مكان “الرحلة” وهي الكرة الرسمية المستخدمة في مباريات البطولة حتى دور الثمانية.

وباستخدام أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في تصميم الكرات، ستحمل “الحلم” نفس التكنولوجيا المستخدمة في “الرحلة”، والتي تقوم على نظام “الكرة المتصلة” الذي صممته أديداس، وهي تقنية أثبتت نجاحها بشكل مبهر في تحديد حالات التسلل بشكل أكثر سرعة ودقة في بطولة كأس العالم هذه.

وهي تعتمد على بيانات تموقع اللاعبين لتزود حُكام الفيديو المساعدين بمعلومات آنية تمكّنهم من اتخاذ القرارات بالشكل الأمثل مما يضفي مزيدًا من السلاسة على تجربة متابعة المباراة.

ومن خلال التوفيق بين بيانات الكرة الواردة من جهاز الاستشعار المثبت عليها وباستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، تقدم هذه التكنولوجيا الدعم اللازم للنظام شبه الآلي لتحديد وضعيات التسلل، مما يمكِّن من التعرف بدقة متناهية على اللحظة التي لُعبت فيها الكرة خلال حالات التسلل غير الواضحة تمامًا.

وقال يوهانس هولزمولر، مدير الابتكار وتكنولوجيا كرة القدم بالفيفا، إنه من خلال وضع تكنولوجيا الكرة المتصلة، حرصت أديداس على توفير مستوى إضافي من المعلومات المتاحة لدى حُكام الفيديو المساعدين.

وأضاف أنها تقدم البيانات الواردة من الكرة معلومات قيمة من شأنها أن تتيح الفرصة لتقديم شروح حول لحظات فريدة تقع على أرضية الميدان خلال هذه النسخة من كأس العالم.

ولم يغب البُعد البيئي في تصميم هذه الكرة، إذ تم الأخذ في الاعتبار كل الجوانب المهمة في هذا الصدد، مما يجعل من “الحلم” أول كرة في تاريخ الكرات الرسمية المستخدمة في نصف نهائي ونهائي كأس العالم تُصنع حصريًا من أحبار ومواد لاصقة مائية.

ويعتمد تصميم هذه الكرة على أرضية ذهبية اللون وعليها أشكال مثلثية صغيرة، في صورة مستوحاة من الصحاري المتلألئة التي تحيط بمدينة الدوحة، كما تشمل “الحلم” لون الكأس الأصلية لبطولة كأس العالم فضلاً عن نمط علم قطر.

من جهته، قال نيك غراغز مدير كرة القدم في أديداس إن كرة الحلم تُمثّل بصيصًا من الأمل حول قدرة كرة القدم والرياضة عمومًا على جمع الناس وتوحيدهم، إذ يتسمر الملايين أمام شاشات التلفاز في كل بلد من بلدان العالم ويجمعهم العشق المشترك تجاه هذه اللعبة، وفق تعبيره.

وتقام منافسات الدور نصف نهائي يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين، حيث يلتقي المنتخب الأرجنتيني مع نظيره الكرواتي، ويلعب المغرب مع حاملة اللقب فرنسا.