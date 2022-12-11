مدرب المنتخب المغربي: جاهزون لتغيير تاريخ كرة القدم العالمية

تحقق حلم وليد الركراكي بقيادة المغرب ليصبح أول منتخب أفريقي يتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم لكرة القدم، مساء السبت، لكنه قال إنه يطمح للمزيد من الإنجازات لتكون مصدر إلهام للأجيال المقبلة.

وقال الركراكي في مؤتمر صحفي “قبل ثلاث أو أربع مباريات، سُئلت ما إذا كان بإمكاننا الفوز بكأس العالم، وكان ردي هو نعم لِمَ لا؟ يمكننا أن نحلم، لماذا لا نحلم بالفوز ورفع كأس العالم؟ إذا لم تحلم فلن تحقق أي شيء. الأحلام لن تكلفك أي شيء”.

وأضاف “الدول الأوربية اعتادت الفوز بكأس العالم، لذلك سيتعين علينا المحاولة والوصول إلى أبعد مما نتصور”.

وأبلغ الركراكي الصحفيين “المهم للأجيال القادمة أننا أظهرنا أنه من الممكن لفريق أفريقي بلوغ قبل نهائي كأس العالم أو حتى النهائي، لِمَ لا؟”.

وقال الركراكي “الرسالة التي أحاول توصيلها للاعبين هي التحلي بالثقة، والنزول إلى أرض الملعب وبذل قصارى جهدنا وألا نندم، وقد وثقوا في ما أقوله لهم”.

وتابع “من الرائع المشاركة في كأس العالم. لدينا لاعبون على أعلى مستوى وفريق قادر على الفوز بالمباريات. المهم بالنسبة لي أنهم في الواقع آمنوا بذلك وأظهروا قدرتهم على اللعب بهذا المستوى، وبذلك أمكنهم تغيير تاريخ كرة القدم العالمية”.

وأصبح المغرب أول بلد أفريقي وعربي يصل إلى قبل النهائي بالفوز 1- صفر على البرتغال بهدف يوسف النصيري من ضربة رأس في نهاية الشوط الأول.

وبعدما تصدّر مجموعته السادسة القوية على حساب كرواتيا وبلجيكا وكندا خلافا للتوقعات، أطاح المغرب إسبانيا بركلات الترجيح قبل أن يقصي البرتغال لتتواصل مسيرته الاستثنائية في البطولة.

وينتظر المغرب مواجهة فريق أوربي آخر هو فرنسا التي فازت على إنجلترا من أجل حجز مقعد في المباراة النهائية المقررة في 18 من الشهر الجاري، ومواصلة إعادة كتابة التاريخ.

وقال حارس المرمى ياسين بونو “كما ذكر مدربنا، نحن هنا لنغيّر العقلية. هذا الشعور بالنقص يجب أن نتخلص منه. ستعرف الأجيال المقبلة أن لاعبي المغرب قادرون على تحقيق المعجزات”.