لوموند: لقاء فرنسا وإنجلترا حقق مشاهدات قياسية ودحض حملات مقاطعة مونديال قطر

نقلت صحيفة (لوموند) الفرنسية أنه على الرغم من حملات مقاطعة مونديال قطر التي دعت لها جهات سياسية وإعلامية فرنسية، فإن المسيرة الكروية لمنتخب الديوك ما زال يحظى بمتابعة متزايدة من قبل الجمهور الفرنسي.

وقالت الصحيفة إن مباراة ربع النهائي التي جرت أمس السبت، بين فريقي فرنسا وإنجلترا وانتهت بانتصار الزُرق بـ (2-1) تابعها 17.7 مليون مشاهد فرنسي حسب الإحصائيات التي قدمها مركز “ميديا ميتري” لاستطلاعات الرأي ونشرتها قناة (تي إف1) الناقلة للمباراة.

وقالت القناة “إن هذا هو أفضل جمهور لهذا العام لـ (تي إف1). وهو رقم قياسي لم نسجله منذ عام 2018، حيث بلغت حصة القناة من الجمهور الفرنسي 62.8٪، وفي الساعة العاشرة مساء بلغت نسبة المشاهدة ذروتها وحققنا 20.1 مليون مشاهد” .

Avec France-Angleterre, TF1 réalise sa meilleure audience de l’année https://t.co/oZMnjLFjA9 — Le Monde (@lemondefr) December 11, 2022

وكانت صحيفة (لوباريزيان) الفرنسية قد أوضحت في وقت سابق أن دعوات مقاطعة فعاليات كأس العالم في قطر، قد فشلت في فرنسا حيث استحوذت قناة (تي إف1) الرسمية على نسب عالية من المشاهدة جراء بثها لفعاليات مونديال قطر 2022.

وقالت الصحيفة إن الجمهور الفرنسي لم يقاطع كأس العالم حيث شهدت مباراة قطر والإكوادور متابعة جماهيرية أكبر بكثير من جمهور المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2018، مضيفة أن 5.13 ملايين مشجع فرنسي تابعوا المباراة.

وحسب “ميديامتري”، بلغت الحصة السوقية لجميع جماهير (تي إف1) خلال الأيام الأولى للمونديال فقط ما نسبته 31.3% من المشاهدين الفرنسيين، وفقًا للصحيفة. لكنها في مرحلة الربع بلغت حاجز 63%.

ونقلت صحيفة لوموند أن إيمانويل ماكرون سيسافر إلى قطر لمتابعة مباراة نصف النهاية بين المنتخبين الفرنسي والمغربي، مضيفة أن ماكرون سبق أن أعلن قبل انطلاق المونديال عن حضوره لنصف النهائي أو النهائي في حال تأهل فريق الديوك.

وكان ماكرون قد أثني في وقت سابق على مجموع الجهود التي بذلتها دولة قطر “لإنجاح الحدث”، مؤكدًا أنها “تستمر في ذلك”. وأضاف أن الدولة الخليجية يمكنها الاعتماد على “دعم” فرنسا.