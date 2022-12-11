“سرطان الاستيطان” قلّص المراعي.. كيف أوجد هذا الفلسطيني بديلا لإطعام أغنامه؟ (فيديو)

أدى التوسع الاستيطاني والقيود التي وضعها الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة إلى تقليص مساحات الرعي أمام الرعاة الفلسطينيين وتهديد الثروة الحيوانية هناك.

يأتي الراعي الفلسطيني جهاد نواجعة (55 عامًا) بالعشب الأخضر لأغنامه بدلًا من اقتيادها للمراعي في قرية سوسيا بمنطقة مسافر يطا في الضفة المحتلة.

وكان نواجعة ورعاة فلسطينيون آخرون في المنطقة، الذين تضرروا من زيادة أسعار الأعلاف بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا، يعانون بالفعل من عدم قدرتهم على التحرك بسبب قيود الاحتلال الإسرائيلي.

“سرطان” الاستيطان

ومن على جانب مستوطنة سوسيا قال نواجعة لوكالة رويترز “هذا ما نطلق عليه السرطان الاستيطاني”، حيث منع مراعي الغنم ومنع الرعاة من دخول أراضيهم حتى صارت الأغنام في السجن وليس البشر فقط، وفق تعبيره.

وأشار إلى توسع المستوطنات الإسرائيلية على الأرض التي كان الفلسطينيون يصلون إليها بحرّية للرعي، مبديًا خشيته من “انقطاع” الثروة الحيوانية لديهم أو تقلصها بشكل كبير جدًا خاصة مع الغلاء الفاحش الذي واكب حرب أوكرانيا.

بدائل

واضطر نواجعة للبحث عن بديل للمرعى الطبيعي، عبر زراعة نباتات الثمام والأزولا الغنية بالبروتين وخلطها بالأعلاف لتقليل التكلفة وتوفير تغذية كافية لأغنامه.

وأوضح “هذه نبتة الأزولا عبارة عن طحالب تعيش في الماء، بها نسبة بروتين يتراوح من 30 إلى 35%، يعني أنها مُدعم للغذاء وأكل الغنم، نضيفه بعد أن كنا نشتري طن الصويا بحوالي 4000 شيكل من أجل أن نكون علف مركز، هذه الأزولا أغنت عنه، وبلا تكلفة نستخرجها من الأحواض”.

وتابع “كنت في الماضي من كثرة شرائي للأعلاف أفكر ما إذا نفد العلف من عند الغنم، هل أقترض أو أبحث عمن يعطيني لأشتري العلف؟ حاليا استرحت كليًا من شراء العلف، أشتري طن علف وبعد أن كان يكفي لـ10 أيام اليوم يكفي شهرين”.

وكشف بيان صادر عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن مشروع نواجعة دعمته مبادرة للجنة تهدف إلى زيادة صمود المجتمعات التي تزداد عدم قدرتها على إيجاد مناطق للرعي من أجل أغنامها.

واستفادت حوالي 160 عائلة من هذه المبادرة التي ساعدت على تحسين صحة الحيوانات وزيادة إنتاج أعلافها بالنسبة للعائلات المتضررة بشكل مباشر من قربها من البؤر الاستيطانية الإسرائيلية بالإضافة إلى تحسين دخل هذه العائلات.

وتمتد قرية سوسيا الفلسطينية على سفوح التلال بين مستوطنة يهودية في الجنوب وموقع أثري في الشمال، وهي منطقة تحتلها إسرائيل منذ حرب عام 1967.