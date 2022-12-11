جدول مباريات نصف نهائي كأس العالم قطر 2022

مواجهتان في دور الأربعة حُددتا بالفعل، بعد اكتمال المتأهلين لمنافسات دور نصف النهائي بالنسخة الحالية من بطولة كأس العالم المقامة في قطر، التي تستمر حتى 18 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وأسدل الستار على منافسات دور الـ8 في مونديال قطر 2022، مساء السبت، بمواجهتي المغرب مع البرتغال وفرنسا ضد إنجلترا، في حين ودّعت 4 فرق البطولة.

وقد حُددت بالفعل مواعيد مباريات الفرق الـ4 المتبقية للوصول إلى نهائي كأس العالم وهي: كرواتيا والأرجنتين والمغرب وفرنسا.

قبل النهائي

الثلاثاء 13 ديسمبر:

الأجنتين X كرواتيا (الساعة 22:00 بتوقيت الدوحة على ملعب لوسيل).

الأربعاء 14 ديسمبر:

المغرب X فرنسا (الساعة 22:00 – استاد البيت).