جدول مباريات نصف نهائي كأس العالم قطر 2022
11/12/2022-|آخر تحديث: 11/12/202206:12 PM (مكة المكرمة)
مواجهتان في دور الأربعة حُددتا بالفعل، بعد اكتمال المتأهلين لمنافسات دور نصف النهائي بالنسخة الحالية من بطولة كأس العالم المقامة في قطر، التي تستمر حتى 18 ديسمبر/كانون الأول الجاري.
وأسدل الستار على منافسات دور الـ8 في مونديال قطر 2022، مساء السبت، بمواجهتي المغرب مع البرتغال وفرنسا ضد إنجلترا، في حين ودّعت 4 فرق البطولة.
وقد حُددت بالفعل مواعيد مباريات الفرق الـ4 المتبقية للوصول إلى نهائي كأس العالم وهي: كرواتيا والأرجنتين والمغرب وفرنسا.
قبل النهائي
- الثلاثاء 13 ديسمبر:
الأجنتين X كرواتيا (الساعة 22:00 بتوقيت الدوحة على ملعب لوسيل).
- الأربعاء 14 ديسمبر:
المغرب X فرنسا (الساعة 22:00 – استاد البيت).
بطل كأس العالم FIFA قطر 2022 سيكون ــــــــــــــــ؟
— كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) December 10, 2022
المصدر : الجزيرة مباشر