الجماهير العربية تتفاعل مع فوز المغرب على البرتغال (شاهد)

تفاعل المشجعون وجماهير كرة القدم في عدد من العواصم العربية والدولية بالفوز التاريخي والمستحق الذي حققه المنتخب المغربي أمام نظيره البرتغالي في ربع نهائيات كأس العالم بقطر.

ونزل عشرات الآلاف من المشجعين في العديد من المدن المغربية إلى الشوارع الرئيسية والساحات والميادين احتفالا بالإنجاز التاريخي لأفريقيا والعرب ببلوغ منتخب “أسود الأطلس “نصف نهائي كأس العالم لكرة القدم في قطر اليوم السبت.

وبمجرد انطلاق صفارة نهاية المباراة، انطلقت الاحتفالات في العاصمة المغربية الرباط ومدينتي الدار البيضاء وتطوان وبقية مدن المملكة، وعلت زغاريد النساء الأجواء الاحتفالية والمسيرات البشرية وغيرها باستخدام السيارات ومختلف وسائل النقل الخاصة والعامة.

وفي العاصمة الفرنسية باريس، تجمعت الجماهير العربية في ساحة النصر للتعبير عن فرحتها بهذا الفوز التاريخي للمنتخب المغربي أمام عمالقة كرة القدم، وأطلق المشجعون الألعاب النارية في احتفالات صاخبة بهذا الحدث غير المسبوق في الكرة العالمية.





وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة، عبّر مشجعون فلسطينيون في القدس المحتلة عن فرحتهم بفوز المنتخب المغربي، وتجمّع الآلاف في ساحة المسجد الأقصى، وقاموا برفع شارات النصر والإشادة بقتالية لاعبي المنتخب المغربي.





احتفالات وألعاب نارية في عرابة بالداخل المحتل بعد الهدف المغربي الأول. pic.twitter.com/zYOVE6PDCI — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) December 10, 2022

وفي الضفة الغربية، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات خاصة باحتفالات النصر والهدف التاريخي الذي سجله المهاجم يوسف النصيري في مرمى البرتغال.

فرحة الفلسطينيين في رام الله بعد الهدف المغربي الأول.#المغرب pic.twitter.com/barl20fcmT — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) December 10, 2022

وكان فريق المغرب أول منتخب عربي يصل إلى دور الثمانية عندما تغلب على إسبانيا بركلات الترجيح في دور الستة عشر في بطولة قطر 2022.

كما أصبح المنتخب المغربي أكثر فريق عربي يخوض مباريات في تاريخ كأس العالم، عندما لعب اليوم مباراته الـ21 في البطولة، وسيصل إلى 23 مباراة سواء في حال فوزه في مباراة قبل النهائي أو حتى هزيمته.

وبات ياسين بونو، الذي خاض مبارياته الدولية الـ50، أول حارس أفريقي يحافظ على نظافة شباكه في ثلاث مباريات في بطولة واحدة، وحصد جائزة أفضل لاعب في المباراة.